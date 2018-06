Strafzölle bringen vorerst mehr Ärger als finanzielle Probleme

LINZ. Die voestalpine bereitet sich seit dem Vorjahr vor und hat noch immer keine Details zu den betroffenen Produkten. Die Importeure von US-Produkten warten nun ab, ob die EU mit gleicher Waffe zurückschießt

Verschiffung deutscher Autos in Emden: US-Zölle wären hier schmerzhaft. Bild: APA/dpa/Jörg Sarbach

Viel Ärger wegen der US-Zölle hat sich in der voestalpine aufgestaut, obwohl die Konsequenzen laut Generaldirektor Wolfgang Eder noch gar nicht abschätzbar seien. Dafür gibt es zwei Gründe: Der Linzer Konzern hat in den USA in den vergangenen Jahren 1,4 Milliarden Dollar in die Fertigung von Hochtechnologie-Produkten investiert und 3000 Arbeitsplätze geschaffen. In einigen Werken wurde eine Lehrlingsausbildung eingeführt, wofür es Lob bis in hohe politische Kreise gebe.

Außerdem hat der Konzern schon im Vorjahr eine Arbeitsgruppe gegründet, die für den Ernstfall alle Vorbereitungen treffen sollte. Konzernsprecher Peter Felsbach: "Wir wissen aber bis jetzt nicht, welche Produkte unter die Zölle fallen. Es sind Ausnahmen angekündigt worden, für die wir vor Monaten angesucht haben, jedoch seither nichts mehr gehört haben. Es werden Möglichkeiten angeboten, die offensichtlich nicht ernst gemeint sind." Die voestalpine liefere etwa Autostahl aus Linz zu ihren Werken in den USA, wo er weiterverarbeitet werde. Es handelt sich um Qualitäten, die von den Staaten nicht erzeugt werden.

Generaldirektor Eder bedauerte gestern das Scheitern der Verhandlungen zwischen USA und EU. Der Konzern hat in den Staaten zwar 49 Werke mit mehr als 3000 Mitarbeitern. Betroffen seien von den Zöllen aber nur Umsätze in Höhe von 400 Millionen Euro im Jahr oder drei Prozent des Gesamtvolumens. Daher halte sich das Risiko in Grenzen, sagte Eder. Erst wenn alle Konsequenzen bekannt seien, werde der Vorstand nötige Strategiewechsel beraten.

Polytec-Chef beunruhigt

Friedrich Huemer vom großen Autozulieferer Polytec aus Hörsching reagiert gespalten. Seine Firmengruppe habe nur ein kleines Unternehmen in den USA und erwarte kaum Belastungen. Er glaubt, dass auch eine mögliche Ausweitung der Zölle auf EU-Autos nicht dramatisch sei: "Das wird nicht der Untergang sein. Die Amerikaner kaufen sich ja deutsche Autos nicht, weil sie billig sind, sondern weil sie selbst keine so guten bauen können." Zutiefst betroffen mache ihn jedoch, dass es einen US-Präsidenten gebe, der die Folgen ignoriere: "Das ist beunruhigend, dass ein Mensch in dieser Position so denkt. Das berührt mich als Unternehmer und Privatperson."

Gelassenheit herrscht bei der FACC. Der Innviertler Erzeuger von Flugzeugteilen hat in den USA mit Boeing einen Großkunden. "Gemäß einer WTO-Vereinbarung aus den 1970er-Jahren sind Luftfahrtprodukte von Zöllen befreit", sagt FACC-Manager Andreas Perotti. Betroffen wird der Alukonzern AMAG aus Ranshofen sein, weil er viele Geschäfte in den USA hat.

Werden Harleys und Jeans teurer?

Noch ist unklar, ob die EU wirklich mit Zöllen auf Motorräder, Whiskey und Jeans aus den USA reagieren wird. Auch davon wären heimische Unternehmen betroffen: "Es kann sein, dass die Preise für US-Jeans steigen werden", sagt Peter Perlinger, Inhaber des Jeans-Shops Gartner in der Linzer Altstadt. Er führt die Marken Levi’s, Lee und Wrangler. Da viele US-Marken ihre Kleidung in Europa produzieren lassen, stehe noch nicht fest, wie stark es die Hersteller und in der Folge auch die Händler und Kunden treffen werde. Perlinger: "Abwarten und Tee trinken."

Ernst wäre die Situation für Harley-Davidson-Händler. Fahrer zahlen für ein neues Bike im Schnitt zwischen 25.000 und 30.000 Euro. Preisaufschläge wegen Strafzöllen täten weh, sagen die Händler.

Für Oberösterreich als Wirtschaftsstandort seien die Strafzölle jedenfalls belastend, sagt Landeshauptmann-Stellvertreter und Wirtschaftslandesrat Michael Strugl: "Die USA sind nach Deutschland zweitwichtigster Exportmarkt. Handelshemmnisse bremsen die Wachstumsdynamik."

