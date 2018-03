Strafzölle: China droht mit Vergeltung

WASHINGTON/BRÜSSEL. Nach Angaben der US-Regierung soll die EU von den geplanten Strafzöllen auf Stahl und Aluminium vorläufig befreit bleiben. Gleichzeitig leitet US-Regierung milliardenschwere Maßnahmen gegen China in die Wege

Die Strafzölle sollen am Freitag in Kraft treten. Bild: Reuters

Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer sagte am Donnerstag bei einer Anhörung im Kongress in Washington, die EU werde ebenso wie sechs weitere Länder vorläufig von den neuen Tarifen ausgenommen. US-Präsident Donald Trump habe eine entsprechende Entscheidung getroffen.

Die Entscheidung der US-Regierung ist ein Etappenerfolg für die EU, die in den vergangenen Wochen auf eine Ausnahmeregelung für ihre Stahl- und Aluminiumexporte gepocht hatte. Handelskommissarin Cecila Malmström wie auch der neue deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) waren mit diesem Ziel in dieser Woche nach Washington gereist. Parallel zu den Gesprächen bereitete die EU zudem bereits eine Serie von möglichen Gegenmaßnahmen gegen die USA vor.

Schwere Maßnahmen gegen China

Lighthizer listete nun die EU unter jenen Regionen und Ländern auf, die vorläufig von den Strafzöllen befreit bleiben. Ferner gehören Argentinien, Australien, Brasilien, Südkorea, Kanada und Mexiko dazu.

Kanada und Mexiko hatte Präsident Donald Trump schon vorher von den Zöllen ausgenommen gehabt, da die USA derzeit mit den beiden Nachbarländern über eine Neufassung des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens Nafta verhandeln.

Keine Ausnahme gibt es hingegen für China: Laut einer am Donnerstag unterzeichneten Anordnung hätten Trumps Maßnahmen ein Volumen von 60 Mrd. Dollar (48,84 Mrd. Euro).

Trump habe die Volksrepublik aufgefordert, den Handelsüberschuss sofort um 100 Mrd. Dollar zu reduzieren. Das Handelsdefizit mit China sei außer Kontrolle geraten. Mit der Europäischen Union wolle man Verhandlungen über niedrigere Handelsbarrieren aufnehmen.

Lighthizer ergänzte, dass China eine Politik des erzwungenen Technologietransfers verfolge. Nun sollten Zölle auf ausgewählte chinesische Produkte erhoben werden.

China droht mit Vergeltung

Als Reaktion auf milliardenschwere Strafzölle hat China die USA vor Vergeltung gewarnt und eigene Strafen angekündigt. Geplant sind Zölle im Umfang von 3 Mrd. Dollar (2,4 Mrd. Euro), wie das Pekinger Handelsministerium am Freitag mitteilte.

Auf US-Schweinefleisch könnte demnach ein Einfuhrzoll in Höhe von 25 Prozent erhoben werden. Für Stahlrohre, Früchte und Wein wurden Zölle in Höhe von 15 Prozent ins Spiel gebracht.

Insgesamt habe China eine Liste von 128 US-Produkten erstellt, auf die Zölle erhoben werden könnten. Das Handelsministerium rief die USA dazu auf, den Konflikt noch durch Gespräche zu lösen, um "einen Schaden für die gegenseitigen Beziehungen zu verhindern". China werde sich jedoch "nicht einfach zurücklehnen und seine "legitimen Interessen verteidigen".

Beobachter werteten den zunächst verhältnismäßig geringen Umfang der von Peking geplanten Strafen als Zeichen, dass es China nicht unmittelbar auf eine Eskalation ankommen lassen will. Dennoch rücke nun ein ausgewachsener Handelskonflikt der beiden größten Volkswirtschaften näher.

Video: Mitten in das Treffen der Staats und Regierungschefs in Brüssel ist gestern die Nachricht geplatzt: die EU ist von Strafzöllen auf Stahl und Aluminiumimporte in die USA ausgenommen.

Strafzölle können deutsche Wirtschaft belasten

Die deutsche Wirtschaft befürchtet negative Folgen durch den Handelskonflikt zwischen den USA und China. "Uns kann das nicht zufriedenstellen", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Martin Wansleben, am Freitag in der ARD zu den angekündigten US-Strafzöllen gegen die Volksrepublik.

"Wir alle sind auch ein bisschen China, denn wir sind ja sehr stark Kunden und Lieferanten von China." Habe Deutschlands wichtigster Handelspartner Schwierigkeiten, komme das bei den hiesigen Unternehmen an. "Das hängt alles mit allem immer zusammen."

Die Führung in Peking reagiere bis jetzt sehr besonnen auf die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump. "Die Chinesen sind die größten Gläubiger der USA, die haben sozusagen den Dollar in der Hand", sagte Wansleben. "Wie sich das Herr Trump vorstellt, ist mir völlig schleierhaft." Die Vereinigten Staaten zahlten einen hohen Preis, da die Zölle am Ende wie Steuern wirkten. "Die USA drohen auch - wenn man es extrem formulieren will - zu verarmen."

Auch Dieter Kempf, Präsident des Bundesverbands der Industrie, bezeichnete das Vorgehen der USA als "äußerst besorgniserregend". Mit ihrem Alleingang riskierten die USA eine Eskalation des Handelskonflikts mit China und allen Staaten, die weiterhin von den Zöllen betroffen sind, so der BDI-Präsident. Die Welthandelsorganisation (WTO) müsse stattdessen als Hüterin des Welthandels gestärkt werden.

Strafzölle treten am Freitag in Kraft

Die US-Strafzölle in Höhe von 25 Prozent auf Aluminium und zehn Prozent auf Aluminium sollen am Freitag in Kraft treten. Nach Angaben von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron soll sich Trump um 22 Uhr europäischer Zeit zu den Schutzzöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte äußern.

Trump könnte zusätzlich auch ein Maßnahmenpaket gegen China veröffentlichen. Damit soll vor allem der Schutz des geistigen Eigentums amerikanischer Produzenten verbessert werden. Das Paket von Zöllen und anderen Strafmaßnahmen könnte einen Umfang von bis zu 50 Mrd. Dollar (40,70 Mrd. Euro) haben, berichteten US-Medien im Vorfeld.

Kurz zeigt sich zufrieden

"Ich bin froh über die nun bekanntgegebene Ausnahme für die EU. Das ist ein Ergebnis der klaren Haltung der Europäer in den Gesprächen mit den USA. Ein Handelskrieg hätte nur beiden Seiten geschadet, insbesondere exportorientierten Ländern wie Österreich", so Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in einer Reaktion auf die angekündigte Aussetzung der US-Stahlzölle für Produkte aus der EU.

Für Karoline Graswander-Hainz, handelspolitische Sprecherin der Europa-SPÖ, ist die Ausnahme "ein erster Schritt in die richtige Richtung". Die EU habe "mit einer Stimme verhandelt und klar gemacht, dass man nicht davor zurückschreckt, entschlossen, zügig und verhältnismäßig zu reagieren. Ein Handelskrieg unter Verbündeten liegt nicht in unserem Interesse."

