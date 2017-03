Strafanzeige der FMA gegen KitzVenture

KITZBÜHEL/WIEN. Betrugs- und Untreueverdacht steht im Raum.

Die noble Tiroler Stadt Kitzbühel ist Sitz der Geldanlage-Gesellschaft Bild: OÖN

Der Druck auf die Tiroler Finanzfirma KitzVenture steigt. Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat eine Strafanzeige gegen Verantwortliche des Unternehmens bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck eingebracht. Das bestätigt der Sprecher der Anklagebehörde, Hansjörg Mayr. Derzeit werde geprüft, ob Ermittlungen eingeleitet werden.

Von der FMA gibt es keine Stellungnahme zur Anzeige. Dem Vernehmen nach geht es einerseits um den Vorwurf, dass notwendige nachträgliche Änderungen im Kapitalmarktprospekt nicht vorgenommen wurden. Andererseits stellt die FMA Betrug und Untreue in den Raum. Es wird befürchtet, dass ein großer Teil des bisher eingezahlten Anlegergeldes für Werbung in TV und Internet ausgegeben wurde.

KitzVenture will bis zu rund fünf Millionen Euro in Österreich einsammeln, um damit in Start-ups zu investieren. Das tut die Firma offiziell seit vorigen Sommer. Den Anlegern wird 9,75 Prozent Verzinsung in Aussicht gestellt. Die bekommt aber nur, wenn dafür genug Gewinn erwirtschaftet wird. Denn die Beteiligung der Anleger erfolgt über hochriskante Nachrangdarlehen, mit denen man auch im Insolvenzfall die schlechtesten Karten hat.

KitzVenture gibt im Prospekt übrigens eine Kontoverbindung des Salzburger Bankhauses Spängler an. Dorthin sollten Anleger ihr Geld überweisen. Das Institut weist das zurück. Man distanziere sich von KitzVenture und deren Aktivitäten, sagt Spängler-Vorstandsmitglied Werner Zenz: "Es gibt keine aktive Geschäftsverbindung mit dieser Gesellschaft." Spängler sei in keinster Weise informiert worden, dass man als Zahlstelle in dem Prospekt genannt werde. Diesen Sachverhalt habe man der FMA schon im Oktober mitgeteilt.

Auf die Fragen, was man von den Vorwürfen halte und wohin bisher wie viele Anleger wie viel Geld überwiesen haben, verweist KitzVenture auf eine "vollumfängliche Stellungnahme in den nächsten Tagen". Man habe sich nichts vorzuwerfen und werde kooperieren, falls es ein Ermittlungsverfahren geben sollte.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 8 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema