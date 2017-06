Steyr Software-Profis legen stark zu

LINZ/STEYR. Der "dramatische Wandel" zu einem digitalen Wirtschaftssystem verhelfe dem Steyrer Systemhaus BMD abermals zu einem kräftigen Wachstumsschub, sagte BMD-Geschäftsführer Ferdinand Wieser im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Wir finanzieren die Investition von 11,5 Millionen Euro in das dritte Gebäude aus Eigenmitteln. Die Banken klopfen umsonst an."Ferdinand Wieser, BMD-Geschäftsführer Bild: Matthias Witzany

Diesen verwendet es gleich zum Bau eines dritten Firmengebäudes in Steyr, in dem ab Herbst 2018 zunächst 180 Mitarbeiter Platz finden.

Auf 44,8 Millionen Euro stieg der Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr. Das ist ein zehnprozentiger Zuwachs zum Vorjahr. Auch die Ertragssituation des Unternehmens sei sehr zufriedenstellend und habe sich weiter verbessert. Man bekomme nicht umsonst laufend Anfragen von Investoren, so Wieser, "doch wir wollen unsere Unabhängigkeit behalten."

BMD ist mit seiner Software Marktführer bei Steuerberatern in Österreich, bietet aber auch für alle anderen Branchen Business-Software. Hunderttausende Österreicher bekommen etwa ihre monatlichen Lohnbelege mit BMD-Software erstellt.

Grund für den Wachstumsschub sei die Digitalisierung inklusive Registrierkassenpflicht. Wieser: "Sie ist unser Antrieb. Das Papier wird aus dem Arbeitsprozess hinausgedrängt. Das hat massive Auswirkungen auf den Arbeitsprozess." Alle Informationen in einem Unternehmen stehen automatisch und auf Knopfdruck bereit. Buchhalter würden heute – zumindest bei BMD – keine Buchungen mehr vornehmen, das sei alles automatisiert. Ihre Aufgabe sei rein Steuerung und Kontrolle.

Noch vor fünf Jahren habe BMD seine eigenen 80.000 Rechnungen alle ausgedruckt und händisch bearbeitet. Heute würden 75.000 davon elektronisch verarbeitet, veranschaulicht Langzeit-Geschäftsführer Wieser den Wandel.

Viele Firmen brauchen Software für die Digitalisierung. Allein 2017 gewannen die Steyrer 1600 Unternehmen als Neukunden. Vor allem, um die dafür nötigen Servicemitarbeiter unterzubringen, baut BMD aus. Die Investition in das "BMD3" beträgt 11,5 Millionen Euro, welche aus Eigenmitteln gedeckt werden. Das Unternehmen beschäftigt 460 Mitarbeiter in Österreich (davon 65 in Wien) und 25 im Ausland. Mit dem Neubau werden es 480 Beschäftigte sein, sagt Wieser. 50 ausgelagerte Serviceleute werden in die Zentrale zurückgeholt. (uru)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema