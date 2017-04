Steuerlast auf Arbeit in Österreich noch immer extrem hoch

BERLIN/WIEN.Nur fünf Industrieländer liegen bei der Steuerbelastung vor uns.

Österreich liegt bei der Steuer- und Abgabenlast auf Arbeitseinkommen weiter im Spitzenfeld der westlichen Industrieländer (OECD). Für einen alleinstehenden Durchschnittsverdiener lag sie im Jahr 2016 laut der gestern in Berlin vorgestellten Studie bei 47,1 Prozent. Das ist der sechsthöchste Wert der 35 OECD-Länder.

Die Steuerreform hat die Abgabenlast um zwei Prozentpunkte gesenkt. An der überdurchschnittlich hohen Belastung des Faktors Arbeit im internationalen Vergleich hat das wenig geändert. Laut OECD-Studie führt die Liste Belgien mit einer Abgabenquote von 54 Prozent an, vor Deutschland mit 49,4 Prozent (siehe Grafik). Die Steuer- und Abgabenlast errechnet die OECD als den Anteil von Steuern und Sozialabgaben der Arbeitgeber und Arbeitnehmer an den gesamten Arbeitskosten.

Arbeitskosten stiegen langsam

Die Arbeitskosten haben sich 2016 in Österreich langsamer erhöht als in der EU oder den Ländern der Eurozone. Im produzierenden Gewerbe und bei den Dienstleistern stiegen die Kosten für eine Arbeitsstunde im Durchschnitt um 0,8 Prozent auf 32,90 Euro. In der Eurozone betrug der Anstieg 1,3 Prozent auf 30 Euro und in der EU 1,6 Prozent auf 25,70 Euro. Das geht aus einer gestern veröffentlichten Studie des deutschen Statistischen Bundesamts hervor.

Die Arbeitskosten setzen sich aus den Bruttoverdiensten und den Lohnnebenkosten zusammen. Bei den Lohnnebenkosten liegt Österreich mit 36 Euro je 100 Euro Bruttoverdienst im EU-Vergleich an neunter Stelle und damit über dem EU- und Eurozonen-Durchschnitt.

Die höchsten Lohnnebenkosten müssen Arbeitnehmer in Schweden in Kauf nehmen, nämlich 49 Euro je 100 Euro Bruttoverdienst. Auch Frankreich und Belgien weisen mit 47 bzw. 44 Euro relativ hohe Lohnnebenkosten auf. Der EU-Durchschnitt liegt bei 31 Euro, der Durchschnitt in der Eurozone bei 34 Euro. Die niedrigsten Lohnnebenkosten werden auf Malta (9 Euro) und in Luxemburg und Dänemark mit jeweils 16 Euro verrechnet. Obwohl die Arbeitsstunde in Deutschland mit 33,40 Euro etwas mehr als in Österreich kostet, entfallen dort nur 28 Euro Lohnnebenkosten je 100 Euro Bruttoverdienst an.

Hauptbestandteile der Lohnnebenkosten sind die Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitgeber, Aufwendungen für die betriebliche Altersvorsorge und für die Lohn- und Gehaltsfortzahlung im Krankheitsfall.

Mehr zum Thema