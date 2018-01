Steinhoff verkauft Leiner-Immobilie in Wien

jago,

naja, buchhalterische Abschreibung ist so eine Sache.

Ein Gebäude in günstiger Lage, wird oft auch mehr auf- als abgewertet. Hier ist teilweise viel Kapital darin versteckt. Das musst du anders andenke, als in der schulischen Buchhaltung gelernt.

Wenn ein Investor, wie hier ein Rene Benko, der Bank plausiebel die Wertsteigerung die diese Immobilie durch sein Verwendungskonzept erreicht, erklären kann, bekommt er auch den nötigen Kredit. In der Niedrigzinszeit, ist das auch keine wesentlich Belastung für den Käufer und die Bank ist froh, zumindest wieder einen Teil ihres Kapitals verzinst zu bekommen.