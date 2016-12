Statistik Austria: Linz-Wels ist Region mit höchstem BIP

WIEN. Die Wirtschaftskraft in Österreich zeigt ein West-Ost- und ein Stadt-Land-Gefälle. 2015 gab es zwar in allen Bundesländern ein positives nominelles Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Einkommenswachstum, regional gab es jedoch große Unterschiede. Diese Ergebnisse hat die Statistik Austria am Donnerstag vorgelegt.

Das Bruttoregionalprodukt (BRP), das am Arbeitsort gemessen wird, war in Wien mit 47.700 Euro am höchsten. Beim Pro-Kopf-Einkommen, das am Wohnort erhoben wird, lag Vorarlberg mit 23.500 Euro an der Spitze.

In Wien ergeben sich große Differenzen: Während das BRP in der Bundeshauptstadt am höchsten ist, liegt sie beim Pro-Kopf-Einkommen - gemeinsam mit Kärnten - am letzten Platz. Der Statistik-Austria-Generaldirektor Konrad Pesendorfer erklärt diese Unterschiede damit, dass Gutverdienende häufig in Wien arbeiten, aber im "Speckgürtel" in Niederösterreich wohnen.

Regionale Wertschöpfung

Nach Wien ist die regionale Wertschöpfung (BRP) in Salzburg (46.100) und Vorarlberg (42.300) am größten. Über dem Österreich-Schnitt liegen außerdem Tirol (42.000) und Oberösterreich (40.300). Schlusslicht ist das Burgenland (27.500), davor

Einkommen und Wirtschaftswachstum

Oberösterreich ist gemeinsam mit Kärnten und Niederösterreich Schlusslicht, was das verfügbare Einkommen je Einwohner betrifft. Während die Einkommen österreichweit um 1,6 Prozent zulegten, verzeichneten die drei genannten Bundesländern nur ein Plus von 1,4 Prozent. Das Burgenland war hierbei Spitzenreiter (+2,3 Prozent).

Dort ist mit Tirol und Salzburg auch die Wirtschaft am stärksten gewachsen (+3,6 Prozent). Durchschnittlich ist das Wirtschaftswachstum in Österreich um 2,9 Prozent angestiegen. Wachstums-Schlusslichter waren die Steiermark mit +2,2 Prozent und Kärnten mit +2,3 Prozent.

Linz-Wels ist Region mit dem höchsten BIP

Die Region Linz-Wels liegt beim Bruttoregionalprodukt je Einwohner 2014 mit 48.900 Euro an der Spitze. Knapp dahinter liegt die Region Salzbug und Umgebung (48.800 Euro). Es folgen Wien, Bludenz-Bregenzer-Wald und Graz. Das Mühlviertel gehört zu den fünf Regionen mit dem schwächsten regionalen BIP (24.900 Euro). Dazu zählen auch Oberkärnten, das Südburgenland, das Mittelburgenland sowie das Weinviertel, das österreichweit mit 20.200 Euro am letzten Platz liegt.

OÖ hat höchsten Anteil von Warenproduktion

Weit über dem Österreich-Schnitt liegt Oberösterreich bei der Warenproduktion. Das Land ob der Enns weist mit 30,3 Prozent den höchsten Anteil an der Bruttowertschöpfung auf. Im Vergleich: Österreichweit liegt der Warenproduktionsanteil bei 18,9 Prozent, Vorarlberg liegt knapp unter Oberösterreich mit 29,9 Prozent.

In Wien bildet die Warenproduktion mit einem Anteil von 7,5 Prozent das Schlusslicht. In der Bundeshauptstadt stützt sich die Wertschöpfung hingegen stark auf freiberufliche, technische und wirtschaftliche Dienstleistungen mit einem Anteil von 14,7 Prozent

Bei Beherbergung und Gastronomie liegt das Tourismusland Tirol mit einem Wertschöpfungsanteil von 14,2 Prozent an der Spitze. In Salzburg, wo große Autofirmen ihren Sitz haben, macht Handel mit Fahrzeugen mit 16,4 Prozent den Löwenanteil an der Bruttowertschöpfung aus.

Pro-Kopf-Einkommen

Das verfügbare Einkommen pro Kopf ist in Vorarlberg (23.500 Euro), Niederösterreich (23.100 Euro), Salzburg (22.800 Euro) und Oberösterreich (22.300 Euro) am höchsten. Genau im Österreich-Schnitt liegt das Burgenland mit 22.200 Euro, knapp dahinter finden sich Tirol mit 22.000 Euro und die Steiermark mit 21.900 Euro. Wien und Kärnten bilden mit 21.500 Euro verfügbarem Einkommen pro Einwohner das Schlusslicht.

