Städteflüge statt Ferieninseln: Lauda ändert Kurs

WIEN. Mit Winterflugplan wollen Niki Lauda und Ryanair von Wien nach London, Dublin und Paris fliegen.

Wohin geht die Reise? Bild: APA/HERBERT NEUBAUER

Anfang der Woche hatte Ryanair-Chef Michael O’Leary bei der Bilanzpressekonferenz noch das Wachstum von Laudamotion bekräftigt. In fünf Jahren soll die Flotte auf 30 bis 50 Airbus-Flugzeuge steigen.

Gestern, Mittwoch, stellte Fluglinien-Chef Niki Lauda den Winterflugplan dar und gab damit auch eine Kursänderung vom reinen Ferien- zum Städteflieger bekannt. Neben touristischen Zielen am Mittelmeer konzentriert sich Laudamotion im Winterflugplan auf Städtereisende. Ins Programm ab Wien werden die Ryanair-Hochburgen wie London-Stansted, Dublin oder Paris-Beauvais aufgenommen. Die Destinationen ab Deutschland sollen noch bekannt gegeben werden.

Die Zahl der in Wien stationierten Flugzeuge soll von vier auf acht steigen, jene der Destinationen von neun auf 29. "Mit hundert Flügen in der Woche rechnen wir mit circa 1,8 Millionen Passagieren im Jahr ab Wien", sagte Laudamotion-Geschäftsführer Andreas Gruber. Von Bundesländer-Flughäfen wie Linz war gestern nicht die Rede.

Viele Baustellen

Noch mangelt es Lauda an Maschinen, Piloten und technischen Voraussetzungen. "Es ist sehr schwierig, weil Boeing und Airbus komplett ausverkauft sind", so Lauda über die Flieger. Er bekräftigte dennoch, dass die Flotte in drei bis fünf Jahren auf 30 bis 50 Maschinen anwachsen soll. Zurzeit fliegt Laudamotion mit neun Airbus-Flugzeugen, die von der Lufthansa geleast sind. Zehn weitere Boeing-Maschinen samt Ryanair-Crews stellt Ryanair. Zwei Airbus-Flieger hätten Wartungsprobleme, die länger dauern würden.

Für die Piloten, die laut Lauda "absolut Mangelware" sind, gibt es einen neuerlichen Anreiz, an Bord zu bleiben. Sie erhielten nach einer Gehaltserhöhung mit bis zu 14.000 Euro brutto jährlich einen einmaligen Treuebonus von bis zu 18.000 Euro.

Laudamotion-Flüge sind derzeit nur über Ryanair buchbar, laut Gruber wird an einer eigenen Webseite gearbeitet. Auch für die Kooperation mit Reiseveranstaltern sollen die technischen Voraussetzungen geschaffen werden.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema