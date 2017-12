Sporthändler jubeln über gutes Weihnachtsgeschäft

OHLSDORF/WALS. Skitouren, Langlaufen, Schneeschuhgehen - Sport 2000 und Hervis steigern Umsätze deutlich.

Winterausrüstung ist gefragt. Bild: Alois Peham

Der frühe und intensive Wintereinbruch, der die meisten Teile des Landes heuer zeitig in Weiß gehüllt hat, freut die heimischen Sporthändler.

Die Fachhändlergemeinschaft Sport 2000 mit Sitz in Ohlsdorf hat nach eigenen Angaben im heurigen Weihnachtsgeschäft durchschnittlich 15 Prozent mehr Umsatz gemacht.

Neben Ausrüstungen für Skitouren und Langlaufen seien auch vermehrt Schneeschuhe gekauft worden. Auch der Bereich Alpin-Ski konnte im Vergleich zu den Vorjahren wieder zulegen. Wegen der tiefen Temperaturen gab es auch ein Plus bei Helmen, Brillen, Hauben und Handschuhen. Die Nachfrage nach hochwertigen Sportartikeln für Kinder sei erfreulich gewesen. Auch der Bereich Textil habe sich positiv entwickelt.

Skitouren-Plus 62 Prozent

Bei einzelnen Artikelgruppen schossen die Umsätze durch die Decke: Hervis, die Sportartikeltochter der Lebensmittelkette Spar mit Hauptsitz in Wals bei Salzburg, verzeichnete im Bereich Ausrüstung für Skitouren ein Plus von 62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Pulsmesser und Smartwatches, mit denen sämtliche Aktivitäten aufgezeichnet werden, legten gar um 85 Prozent zu. Insgesamt, so der Sportartikelhändler in einer Pressemitteilung, habe das Weihnachtsgeschäft ein "sattes Umsatzplus" gebracht.

Ab heute gehen die traditionell starken Shoppingtage weiter. Bei Hervis erwartet man weiteren starken Zuspruch im Online-Store und in den Filialen. Die Fachhändlergemeinschaft "Sport 2000" ist die größte Fachhändlergemeinschaft Österreichs mit einem Marktanteil – inklusive Gigasport – von 30 Prozent. 351 Geschäfte erzielten 2016 einen Umsatz von 461 Millionen Euro.

