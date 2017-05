Sozialpartner kontern Schelling

WIEN/LINZ. Heftige Reaktionen lösten die Aussagen aus, die Finanzminister Hans Jörg Schelling (VP) am Samstag in den OÖNachrichten tätigte. Die Sozialpartner sehen sich selbst nicht am Ende und kündigten eine Einigung beim Thema Arbeitszeiten und Mindestlohn bis Juni an.

Arbeiterkammer-Präsident Rudolf Kaske Bild: APA

Nach dem Querschuss von Schelling haben die vier Sozialpartner-Präsidenten ihre Zuversicht in Sachen Arbeitsmarktpaket deponiert. Der Finanzminister hatte zuvor in den OÖNachrichten an einer Einigung bei Arbeitszeit und Mindestlohn gezweifelt und die Sozialpartnerschaft für tot erklärt.

Gewerkschaftsbund (ÖGB), Arbeiterkammer (AK), Wirtschafts- und Landwirtschaftskammer glauben dagegen an eine Lösung bis Juni. ÖGB-Chef Erich Foglar und AK-Präsident Rudolf Kaske (beide SP) sowie Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl und der Präsident der Landwirtschaftskammer Hermann Schultes (beide VP) haben die weitere Vorgehensweise bei Mindestlohn und Arbeitszeitflexibilisierung besprochen. In einer gemeinsamen Aussendung hieß es im Anschluss, man sei "trotz der herausfordernden Ausgangslage zuversichtlich, bis Ende Juni ein gemeinsames Ergebnis in beiden Sachfragen vorlegen zu können". Gelingt die Einigung nicht, hat die Regierung eigene Vorschläge angekündigt.

Kaske hat am Sonntag in der ORF-Pressestunde seine Zuversicht noch einmal bekräftigt. Er äußerte die Hoffnung, eine Einigung bis "Mitte Juni" zu erzielen. Die Sozialpartner-Spitzen "versuchen in mehreren Runden, zu einem Ergebnis zu kommen".

Beim Treffen der Sozialpartner-Präsidenten am Samstag habe es ein "sehr respektvolles Gespräch" gegeben. "Beide Seiten", also Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter, "geben das Beste", versicherte Kaske. Es sei aber auch "kein Beinbruch", wenn man zu keiner Lösung komme. Es sei jetzt schon möglich, zwölf Stunden zu arbeiten, erinnerte er mit Verweis auf Betriebsvereinbarungen, KV-Regelungen und das Arbeitszeitgesetz.

Kaske sagte, er kenne keine Aufträge an Firmen, die wegen der derzeitigen Regelungen nicht erfüllt werden könnten. Vertreter der Industriellenvereinigung (IV) hatten zuletzt bei einer Pressekonferenz ein gegenteiliges Beispiel genannt.

„Keine Bremser und Blockierer“

Fast zehn Minuten der "Pressestunde" drehten sich auch um das Unternehmer-kritische Video der Arbeiterkammer Oberösterreich, das große Aufregung auslöste, das Kaske allerdings nicht weiter bewerten wollte.

Dass die Sozialpartnerschaft tot sei, wie dies Finanzminister Hans Jörg Schelling erklärte, stellte Kaske klar in Abrede. Er verweis auf viele Leistungen der Sozialpartnerschaft. "Die Sozialpartner sind nicht Bremser und Blockierer." Am gestrigen Samstag hatte er gesagt, dass "das Ende von Spitzenpolitikern absehbarer ist, als ein mögliches Ende der Sozialpartnerschaft, die seit 70 Jahren lebt". In der Pressestunde wunderte sich Kaske über den Finanzminister, der sich lieber um Themen kümmern solle, die ihn auch betreffen. Schelling habe selbst viele Baustellen.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema