Sozialpartner akzeptieren Gesetz zu flexibler Arbeitszeit

WIEN. Leitl sagt, die Politik ließ scheitern - Foglar: "Suppe war zu dünn".

Erich Foglar und Christoph Leitl nach dem Sozialpartner-Gipfel Bild: APA/HELMUT FOHRINGER

Nach dem Scheitern der Sozialpartner-Gespräche zur Arbeitszeitflexibilisierung akzeptieren die Präsidenten von Gewerkschaftsbund und Wirtschaftskammer, dass diese Materie per Gesetz regelt wird. ÖGB-Präsident Erich Foglar wurde am Sonntag in der ORF-Pressestunde interviewt, Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl war am Tag zuvor im Ö1-Journal zu Gast.

Die Aussage Leitls, der sich eine gesetzliche Regelung für flexiblere Arbeitszeiten vorstellen kann, sei durchaus realistisch, meinte Foglar. Die Regierung wäre aber ohnehin damit befasst gewesen, auch wenn es zwischen den Sozialpartnern zu einer Einigung gekommen wäre, spielte Foglar das Scheitern der Verhandlungen herunter.

Leitl verteidigte das Entgegenkommen beim Mindestlohn. Die Sozialpartner haben sich auf 1500 Euro bis 2020 geeinigt. Das betrifft 300.000 Arbeitnehmer. Bei 1500 Euro bekomme kein Betrieb Schwierigkeiten. Im Parlament sei ein Antrag auf 1750 Euro Mindestlohn gelegen, da wären Jobs verloren gegangen und Firmen in existenzielle Nöte geraten. Das habe verhindert werden müssen. Foglar konterte, die Gewerkschaft halte am Ziel 1700 Euro Brutto-Mindestlohn fest. 420.000 Beschäftigte verdienten heute weniger.

Gescheitert sei eine Einigung auf flexiblere Arbeitszeiten an den bevorstehenden Wahlen, so Leitl. "Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass offensichtlich drei Monate vor Wahlen parteipolitische Argumente stärker zählen als politische." Dem widersprach Foglar: Er sei nicht wegen der bevorstehenden Wahlen im Oktober von SPÖ-Seite zurückgepfiffen worden. "Aus Arbeitnehmersicht war die Suppe noch zu dünn", sagte Foglar. Leitl betonte, es sei in den Verhandlungen nie darum gegangen, generell länger zu arbeiten und den Beschäftigten Geld wegzunehmen.

Eines der Hauptprobleme im Zusammenhang mit den neuen Arbeitsrealitäten sei die Abgrenzung zwischen Arbeit und Freizeit, sagte Foglar. Dazu bräuchte man völlig neue Regeln, nicht nur auf Unternehmensebene, sondern auch gesetzliche und kollektivvertragliche. Vor allem Frauen würden sich gegen flexiblere Arbeitszeiten aussprechen, weil sie befürchten, kein Familienleben mehr zu haben bzw. keine Selbstbestimmung über die Freizeit. "Wir bräuchten da schon längst andere Lösungen", sagte Foglar.

