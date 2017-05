Sozialpartner: Was wird wirklich auf Eis gelegt?

LINZ. Der Disput – ausgelöst durch das umstrittene AK-Werbevideo – konnte noch nicht beigelegt werden.

Die Messe "Jugend und Beruf", eines der vielen Kooperationsprojekte Bild: VOLKER WEIHBOLD

Von Beruhigung ist vorerst keine Spur. Sollte es diese Woche noch ein wenig Konsensbereitschaft für ein Ende der Eiszeit zwischen Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer in Oberösterreich gegeben haben, ist diese am Donnerstag verringert worden. Die Presseaussendung des Wirtschaftsparlaments samt Aussagen aller Fraktionen – mit Ausnahme der sozialdemokratischen – soll AK-Präsident Johann Kalliauer verärgert haben. Auch dass ihm ein Unternehmer im Innviertel ein Treffen bei einem Betriebsbesuch mit dem Hinweis auf das umstrittene Superreichen-Video der AK verwehrt hat, soll nicht zur Deeskalation beigetragen haben.

Daher bleiben die gemeinsamen Projekte der Sozialpartner bis auf Weiteres auf Eis. 150 sollen es laut Wirtschaftskammer sein, was die Arbeiterkammer in dieser Dimension nicht nachvollziehen kann.

Zudem stellt sich die AK die Frage, was nun wirklich auf Eis gelegt werden soll. "Es gibt einige Projekte, bei denen es schädlich für alle wäre, würden diese storniert. Ich denke da etwa an die Messe ,Jugend und Beruf’, die Ausbildungsverbünde und die Business Upper Austria", sagt AK-Direktor Josef Moser.

"Andere kommen zu Schaden"

In den wenigsten Kooperationen seien freilich AK und WK allein vertreten. Es würden bei einem Einfrieren daher andere Partner zu Schaden kommen, warnt Moser.

Die designierte Präsidentin der oberösterreichischen Wirtschaftskammer, Doris Hummer, wiederum betont, dass die WK nicht vertragsbrüchig werde. "Alle vertraglichen Vereinbarungen werden eingehalten." Die angekündigte Stopp-Taste werde bei neuen Projekten gedrückt. Hummer fordert Respekt und Wertschätzung für die Unternehmer ein. Aus einer langjährig guten Zusammenarbeit sei irgendwann ein Klassenkampf geworden, heißt es seitens der Arbeitgeber.

Kopfschütteln löst bei der WK auch die Tatsache aus, dass die AK die Vielzahl an Kooperationen anzweifelt. Man sitze gemeinsam in verschiedensten Gremien der Sozialversicherungen und des Arbeitsmarktservice, den Euregios, wirke gemeinsam in Preiskommissionen wie jener zu den Fernwärme-Tarifen und Kollektivvertragsverhandlungen auf Landesebene. Und man habe zahlreiche Vereinsaktivitäten, etwa beim Regionalmanagement, beim Energie-Institut, der Limak und der Stiftung "Talente".

1 Kommentar (447) · 06.05.2017 01:59 Uhr von markusde· 06.05.2017 01:59 Uhr Schade, dass man sich auf so niedrigem Niveau streitet, anstatt an den wirklich wichtigen Themen gemeinsam zu arbeiten. Antwort schreiben

