Soziale Gerechtigkeit: EU-Länder arbeiten sich langsam aus der Krise

Studie der Bertelsmann-Stiftung sieht Licht und Schatten in Österreich.

Die gute Ausbildung Jugendlicher ist einer der Pluspunkte Österreichs im EU-Vergleich. Bild: Voestalpine

Dänemark, Schweden und Finnland – es sind einmal mehr diese drei Länder, die an der Spitze einer Statistik liegen. In diesem Fall geht es um die soziale Gerechtigkeit in der EU, die in den drei genannten Ländern am stärksten ausgeprägt ist, wie aus dem Social Justice Index der deutschen Bertelsmann-Stiftung hervorgeht, der am Donnerstag – zeitgerecht vor dem geplanten EU-Sozialgipfel – veröffentlicht wurde.

Österreich liegt in dieser Rangliste auf Platz acht, knapp hinter Deutschland und den Niederlanden. Österreichs Position ist seit Jahren relativ stabil. Positiv vermerken die Bertelsmann-Experten die weiterhin vergleichsweise geringe Arbeitslosigkeit (6,1 Prozent 2016) und die breite Einbindung in den heimischen Arbeitsmarkt.

Wenig unfreiwillige Teilzeit

Ein Faktor, der zum Erfolg des heimischen Arbeitsmarkts beitrage, sei die Sozialpartnerschaft und das AMS sowie das System der Lehrlingsausbildung, heißt es in der Studie. Auffallend gering ist hierzulande der Anteil der Arbeitskräfte, die unfreiwillig Teilzeit arbeiten. Nur 9,1 Prozent geben an, dass sie keinen Vollzeitjob gefunden haben, verglichen mit 36,7 Prozent in Dänemark. Die Beschäftigung älterer Arbeitskräfte über 55 Jahre sei deutlich gestiegen, liege aber mit knapp 50 Prozent noch immer weit hinter den meisten anderen EU-Ländern.

Wirklich schlecht schneidet Österreich beim fairen Zugang zu Bildung ab – abzulesen an den deutlich schlechteren PISA-Ergebnissen als etwa in Estland oder Finnland. Besonders beunruhigend sei, dass höhere Bildung noch immer stark vom sozialen Status der Eltern abhänge. Ähnlich ungerechte Folgen für die Bildung habe Migrationshintergrund. Der Gerechtigkeitsindikator wird seit 2008 erhoben.

Erstmals nach Jahren der Krise haben sich die Indikatoren für die Teilnahme an Arbeitsmärkten, Gesundheit, Bildung oder im Generationenverhältnis verbessert, sagt Daniel Schraad-Tischler, einer der Experten. Auch wenn es nicht für alle EU-Länder gleich gelte, gebe es Hoffnung, dass sich der Aufschwung nicht mehr nur in der Wirtschaft, sondern auch im sozialen Bereich niederschlage.

Der Schlüssel für die Verbesserung der sozialen Umstände ist die Erholung der Arbeitsmärkte in 26 der 28 EU-Staaten. Im EU-Durchschnitt ist die Arbeitslosigkeit 2016 auf 8,7 Prozent gesunken, allerdings mit großen Unterschieden gerade bei der Jugendarbeitslosigkeit zwischen Nord- und Südeuropa. In Griechenland, dem Schlusslicht in dieser Kategorie, sind nach wie vor fast die Hälfte der erwerbsfähigen Jugendlichen arbeitslos. Mittlerweile haben rund zwei Drittel der erwerbsfähigen EU-Bürger Arbeit. Infolge des positiven Beschäftigungstrends hat auch die Armutsgefährdung leicht abgenommen.

Noch immer sind jedoch durchschnittlich 23,4 Prozent der EU-Bevölkerung von Armut bedroht, wobei die Skala von 36 Prozent in Griechenland bis 13,3 Prozent in Dänemark reicht. Verbessert haben sich 2016 auch die Bildungschancen. EU-weit haben 10,7 Prozent der Jugendlichen die Schule ohne Abschluss verlassen, verglichen mit 14,7 Prozent 2008. Allerdings orten die Studienautoren bedenkliche Entwicklungen im Bildungssystem in Ländern wie Polen oder Ungarn.

