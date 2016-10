Sinkende Arbeitslosenquote bringt Hoffnung auf eine Trendwende

LINZ / WIEN. Oberösterreich verzeichnete im September fast 10.000 Beschäftigte mehr als im Vorjahr.

Bild: VOLKER WEIHBOLD

"Es ist ein Hoffnungsschimmer", sagt Gerhard Straßer, geschäftsführender Leiter des Arbeitsmarktservice Oberösterreich (AMS). Arbeitslose (37.310, plus 0,8 Prozent) und Personen in Schulung (9871, minus 5,0 Prozent) zusammengezählt, waren im September um etwa 200 Oberösterreicher weniger auf Jobsuche als noch im vergangenen Jahr.

Straßer hofft auf eine Trendwende, in den kommenden Monaten müsse man aber zufrieden sein, wenn das derzeitige Niveau gehalten werden könne. Dass es noch zu keinem deutlichen Rückgang komme, liege auch an Asylwerbern, die zu Asylberechtigten werden und damit in der Statistik auftauchen.

Dass die Arbeitslosenquote in Oberösterreich um 0,1 Prozentpunkte auf 5,4 Prozent zurückgegangen ist, lag am neuerlichen Anstieg der Beschäftigung. Mit 649.000 waren knapp 10.000 Menschen mehr in Beschäftigung als im September 2015 (plus 1,5 Prozent). "Zu einem Großteil ist das auf Teilzeit-Stellen zurückzuführen. Die gearbeiteten Stunden steigen bei weitem weniger", sagt Straßer im Gespräch mit den OÖNachrichten. Ein Ausreißer in der oberösterreichischen Arbeitslosen-Statistik ist die um 10,5 Prozent gestiegene Zahl der Arbeitslosen, die älter als 50 Jahre alt sind. Laut Straßer sei aber auch die Beschäftigung in dieser Altersgruppe gestiegen, sodass die Arbeitslosenquote bei den älteren Arbeitnehmern fast gleichgeblieben sei.

Ein Viertel mehr offene Stellen

Einen starken Anstieg gab es bei der Zahl der offenen Stellen, die gegenüber dem Vorjahr um fast ein Viertel mehr geworden sind. 14.555 Jobs hat das AMS in Oberösterreich zu vergeben. Hauptverantwortlich für dieses Plus waren die Arbeitskräfteüberlasser, die um gut 1000 Stellen mehr anbieten. "Man sieht daran, dass sich in der Wirtschaft etwas tut. Aber die Unternehmen sind noch nicht sicher, wie lange das anhält. Daher sind sie auf der Suche nach Leasingpersonal", sagt Straßer. Mehr Jobs sind aber auch in der Produktion, im Handel, der Gastronomie und auf dem Bau ausgeschrieben.

Weniger Arbeitslose in Wels

Regional betrachtet gab es in Linz, Traun und Steyr die größten Zuwächse bei der Arbeitslosigkeit. Oberösterreichs zweitgrößte Stadt Wels entkoppelt sich aber vom Trend der steigenden Arbeitslosigkeit im Zentralraum. In Wels und Wels-Land waren 239 Menschen weniger arbeitslos als im Vorjahr, auch die Zahl der Schulungsteilnehmer ist leicht zurückgegangen. An einzelnen Faktoren sei das nicht festzumachen, sagt Straßer. Der Rückgang habe sich über sämtliche Wirtschaftsbereiche verteilt.

Unter den Bundesländern hat Oberösterreich mit 5,4 Prozent die zweitniedrigste Arbeitslosenquote hinter Salzburg (4,9). Insgesamt ist die Arbeitslosigkeit in Österreich um 0,3 Prozent auf 323.239 Menschen gestiegen. Inklusive Schulungsteilnehmer waren 391.939 Personen auf Jobsuche (plus 0,1 Prozent). Hauptgrund dafür war die um 2,6 bzw. 2,5 Prozent gestiegene Arbeitslosigkeit in den bevölkerungsreichsten Bundesländern Wien und Niederösterreich. In Tirol ist die Arbeitslosigkeit mit 7,7 Prozent am stärksten zurückgegangen.

