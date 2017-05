Silgmann wagt Neustart

MONDSEE. Im März 2016 meldete der Saunenbauer Silgmann Insolvenz an. Sowohl der Silgmann-Vertrieb in Anif bei Salzburg als auch die Schwesterfirma Silgmann-Produktion in Mondsee gingen pleite.

1,2 Millionen Euro Passiva standen 500.000 Euro Aktiva gegenüber. 38 Gläubiger waren betroffen.

Ein Jahr später wagt das Unternehmen zum 50-Jahr-Jubiläum einen Neustart. "Wir haben die Insolvenz bereits Ende des Vorjahres komplett abgewickelt und sämtliche Gläubiger bedient", sagt Kurt Toporis. Er ist neuer Geschäftsführer bei Silgmann und hat den Betrieb umgekrempelt. Das ehemalige Management ist Geschichte. Die Zahl der Mitarbeiter wurde zwar von 30 auf zwölf reduziert, das Stammpersonal aber großteils gehalten, sagt Toporis. Alle Geschäftsfelder sind ab sofort in Mondsee vereint. Neben einem Schauraum am Firmensitz ist ein weiterer in München geplant.

Allerdings wirken die Folgen der Pleite noch nach: Besonders bei den Gewerbekunden habe es Abgänge gegeben, bestätigt Toporis. Silgmann hat laut eigenen Angaben 60 Prozent Gewerbekunden und 40 Prozent Privatkunden. (rom)

