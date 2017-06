Sexismus und Milliardenverluste - Fahrdienst Uber in der Krise

SAN FRANCISCO. Manager Nummer zwei muss gehen – wie lange hält sich Firmenchef Travis Kalanick noch?

Bild: Reuters

Eines der Vorzeigeunternehmen der US-Digital-Startups durchlebt eine veritable Krise. Uber, der von Millionen Kunden geschätzte und von Taxifahrern weltweit gefürchtete Online-Fahrdienstvermittler, kommt nicht zur Ruhe. Jetzt musste auch die Nummer zwei des Managements, Emil Michael, seinen Sessel im wertvollsten Startup der Welt räumen.

Details wurden nicht bekannt. Michael wird zur Last gelegt, für die von vielen Mitarbeitern als aggressiv und sexistisch empfundene Unternehmenskultur mitverantwortlich zu sein. Erst vor wenigen Tagen drang die Nachricht nach draußen, dass Uber nach einer Reihe von internen Beschwerden 20 hochrangige Mitarbeiter gefeuert habe. Die Vorwürfe reichten von Diskriminierung und Schikane bis zur sexuellen Belästigung. 2014 hatte Michael etwa in einem vermeintlich vertraulichen Gespräch darüber fantasiert, wie man das Privatleben einer kritischen Journalistin ausforschen könnte.

Das wegen seiner aggressiven Firmenkultur und Wachstumsstrategie bekannte Unternehmen musste eine tiefgreifende Untersuchung einleiten, nachdem eine ehemalige Software-Entwicklerin von sexuellen Belästigungen und Diskriminierung berichtet hatte. Unter anderem schrieb sie, ein Vorgesetzter habe Sex von ihr gewollt – und sei unbestraft geblieben, nachdem sie das gemeldet habe. Die Ermittlungen wurden vom Ex-US-Justizminister Eric Holder geleitet. Ein Paket an Gegenmaßnahmen zur Verbesserung der Unternehmenskultur soll präsentiert werden.

Auch eine Klage bereitet Sorgen: Die Google-Schwesterfirma Waymo wirft Uber vor, bei ihr gestohlene Roboterwagen-Technologie zu nutzen. Wie lange sich der Firmenchef selbst noch im Sattel halten kann, wird unterschiedlich beurteilt. Einerseits wollen ihn die Investoren am liebsten gleich demontieren, auf der anderen Seite ist der Multimilliardär Kalanick der einzig verbliebene Langzeit-Manager – nicht unwichtig in der tiefsten Krise des Unternehmens seit der Gründung vor acht Jahren.

Aggressives Wachstum

Uber hat das Taxigewerbe weltweit verändert. Das Unternehmen ignoriert systematisch lokale Regeln, ist in Dutzende Rechtsstreitigkeiten verwickelt und stellt aggressiv das Taxi-Geschäftsmodell auf den Kopf. Es wird trotz anhaltender Milliarden-Verluste mit fast 70 Milliarden Dollar bewertet, hat mehr als 12.000 Mitarbeiter und kooperiert mit über 1,5 Millionen selbstständigen Fahrern. Manche Beobachter hegen grundlegende Zweifel am Geschäftsmodell.

In vielen Ländern bietet Uber aus rechtlichen Gründen nicht die ganze Palette an Diensten an: UberPop (Fahrten werden von privaten Fahrern durchgeführt; nicht in Österreich, wo mit Mietwagenunternehmen zusammengearbeitet wird), UberBlack (Limousinen-Verleih), UberX (private Fahrten bis zu vier Personen). In Österreich hat das Handelsgericht Wien Anfang Juni aufgrund der Klage von zwei Taxilenkern in einem Ersturteil Wettbewerbsverzerrung gegenüber anderen Mietwagenunternehmen festgestellt. (uru)

