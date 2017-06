Sexismus, Manager-Abgänge: Uber in der Krise

SAN FRANCISCO. Der Fahrdienst-Vermittler Uber berät einem Insider zufolge am Sonntag über die Rolle des umstrittenen Firmenchefs Travis Kalanick und Maßnahmen zur Verbesserung der Unternehmenskultur. Das Führungsgremium werde diskutieren, ob der Mitgründer eine Auszeit nehmen solle oder eine andere Rolle bekomme.

Ubers Firmenchef Travis Kalanick Bild: Reuters

Alternativ könnten Kalanicks Befugnisse eingeschränkt oder seine Aktivitäten stärker überwacht werden. Zuletzt hatten sich bei dem Konzern aus San Francisco Beschwerden über sexuelle Belästigungen gehäuft. Außerdem haben wichtige Manager das Start-up verlassen. Das Führungsgremium dürfte dem Insider zufolge Vorschläge externer Berater annehmen.

Mitte der Woche hatte Uber nach Ermittlungen zu Vorwürfen von Sexismus und systematischer Diskriminierung 20 Mitarbeiter entlassen. Weitere sieben Angestellte hätten eine "letzte Warnung erhalten" und 31 seien in Schulungen geschickt worden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Es bestätigte damit entsprechende Berichte in US-Medien. In 57 Fällen seien die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen worden, hieß es.

Die Ermittlungen waren eingeleitet worden, nachdem eine ehemalige Programmiererin des Fahrdienst-Vermittlers in einem Blogeintrag von einer Unternehmenskultur voller Diskriminierung und Missmanagement berichtet hatte. Hinweise an Vorgesetzte seien folgenlos geblieben.

In den vergangenen Monaten hatte die Kanzlei des früheren US-Justizministers Eric Holder die Firmenkultur unter die Lupe genommen. Die Mitarbeiter und die Öffentlichkeit würden voraussichtlich am kommenden Dienstag über Änderungen informiert. Das Unternehmen wollte sich nicht zu den Reuters-Informationen äußern.

Uber hat das Taxigewerbe in vielen Ländern verändert. Das Unternehmen ist trotz anhaltender Verluste fast 70 Milliarden Dollar wert, hat mehr als 12.000 Mitarbeiter und kooperiert mit über 1,5 Millionen Fahrern. Uber ist aber in vielen Ländern in Rechtsstreitigkeiten verwickelt.

Kalanick gilt als aggressiver Manager. Arianna Huffington, eines der sieben stimmberechtigten Mitglieder im Uber-Führungsgremium, sagte zuletzt, Kalanick müsse von einem streitlustigen Unternehmer zum Lenker eines Weltkonzerns heranwachsen.

