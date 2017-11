Semperit machte 16,4 Millionen Euro Nettoverlust

WIEN. Der börsennotierte Gummi- und Kautschukkonzern Semperit hat das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres mit einem Nettoverlust von 16,4 Millionen Euro abgeschlossen.

Bild: Weingartner

Das Ergebnis fiel damit noch schlechter aus als erwartet - Analysten hatten nach einer verschärften Gewinnwarnung im Oktober mit einem Verlust von 11,25 Millionen Euro nach Steuern gerechnet.

"Der berichtete Verlust im dritten Quartal geht großteils auf Sondereffekte zurück, ist aber trotzdem keinesfalls zufriedenstellend", sagte Vorstandschef Martin Füllenbach laut Aussendung.

Der Umsatz der Semperit-Gruppe blieb im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahresquartal nahezu unverändert bei 208,4 Millionen Euro. Alle Segmente im Sektor Industrie konnten ihren Umsatz steigern (+7,6 Prozent), im Sektor Medizin (Sempermed) gab es einen Rückgang um 11,0 Prozent.

Das EBITDA verringerte sich signifikant auf 0,5 Millionen Euro. Das EBIT für das dritte Quartal 2017 betrug -8,2 Millionen Euro. Bereinigt um die negativen Sondereffekte betrug das EBIT 1,7 Millionen Euro, das Ergebnis je Aktie lag bei -0,79 Euro. Das bereinigte Ergebnis nach Steuern befand sich bei -5,6 Millionen Euro.

Über neun Monate betrachtet legte der Umsatz um 3,5 Prozent auf 670 Millionen Euro zu. Das ausgewiesene EBITDA lag bei 97,8 Millionen Euro, was einer Erhöhung von 35,4 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Das EBIT ging um 1,1 Prozent auf 46,1 Millionen Euro zurück.

Dies sei im Wesentlichen auf Sondereffekte, wie 26,0 Millionen Euro Wertminderung im Segment Sempermed (in Q2 2017), Aufwendungen für die Restrukturierung der Produktionsstätte von Sempertrans in Frankreich in Höhe von insgesamt 11,6 Millionen Euro, 4,0 Millionen Euro Wertanpassung für bereits kapitalisierte IT-Kosten, die zukünftig nicht genutzt werden können (in Q2 2017) sowie in im dritten Quartal 2017 erfasste Aufwendungen von 5,1 Millionen Euro in Zusammenhang mit der steuerlichen Prüfung in Österreich (vor allem Aberkennung der Energieabgabenrückvergütung) zurückzuführen. Der daraus resultierende Cashflow verringerte sich um 26,5 Prozent auf 32,7 Millionen Euro und das Ergebnis je Aktie fiel um 79 Prozent auf 0,24 Euro.

Für das Gesamtjahr 2017 erwartet Semperit ein bereinigtes EBIT (ohne positive und negative Sondereffekte) signifikant unter dem bereinigten EBIT des Jahres 2016, das nach Abzug des Ergebnisbeitrages der damaligen thailändischen SSC/Siam Sempermed Corporation Ltd. bei 41 Millionen Euro lag.

Weitere erhebliche Einmalbelastungen im Zusammenhang mit fortlaufenden und potenziell neuen Maßnahmen zur Erhöhung der Rentabilität und Stärkung der Bilanzstruktur seien nicht auszuschließen, heißt es.

Semperit fokussiert sich weiterhin auf organisches Wachstum. Insgesamt sind für heuer Anlageninvestitionen (CAPEX) von rund 80 Millionen Euro (2016: 65 Millionen Euro) vorgesehen.

