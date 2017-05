Seilbahn-Pionier Artur Doppelmayr gestorben

WOLFURT. Der Vorarlberger Seilbahn-Pionier Artur Doppelmayr ist tot. Er starb am 12. Mai im 95. Lebensjahr, bestätigte das Unternehmen.

Artur Doppelmayr Bild: APA/Stiplovsek Dietmar

Artur Doppelmayr machte den 1892 gegründeten Familienbetrieb zu einer Weltmarke. Nach der Jahrtausendwende aber kam es zum Bruch mit seinem Sohn Michael und seiner Firma. Doppelmayr wurde am 16. September 1922 in Dornbirn geboren. Nach der Kriegsgefangenschaft schloss er 1954 das Wirtschaftsingenieur-Studium an der TU Graz ab. Im Herbst 1955 trat er in das Unternehmen ein. 1967, nach dem Tod seines Vaters Emil, wurde Artur Doppelmayr Alleineigentümer und Geschäftsführer.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema