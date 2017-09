Schweizer Valora übernimmt Backwarenkette Backwerk

ESSEN/MUTTENZ. Der Schweizer Einzelhändler und Brezelhersteller Valora übernimmt die deutsche Mehlspeisenkette Backwerk.

Der Wachstumskurs des 2001 in Düsseldorf gegründeten Franchise-Unternehmens soll unter dem neuen Eigentümer fortgesetzt werden, wie beide Unternehmen am Montag mitteilten. Backwerk betreibt in Österreich 21 und europaweit mehr als 350 Filialen.

Das Unternehmen, zu dem etwa 3.000 Beschäftigte gehören, erlöst rund 200 Millionen Euro im Jahr. Bisher gehörte Backwerk mehrheitlich zum schwedischen Finanzinvestor EQT, der sich Anfang 2014 mehrheitlich an der Selbstbedienungskette beteiligte. Durch die Übernahme rechnet Valora mittelfristig mit Synergien in einstelliger Millionenhöhe, hieß es.

Das Unternehmen Valora mit Sitz in Muttens hat bereits rund 2.500 Verkaufsstellen in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg und Frankreich. Dazu gehören unter anderem die Ketten Brezelkönig, Ditsch sowie Press & Books. Daneben betreibt die börsennotierte Holding eigene Produktionen von Laugengebäck. Mit etwa 4.000 Beschäftigten werde jährlich ein Umsatz von rund 2,5 Milliarden Schweizer Franken (2,18 Milliarden Euro) erwirtschaftet.

Von Österreich aus betreibt die Selbstbedienungsbäckerei auch Filialen in Slowenien. Hierzulande gibt es Standorte in Wien, Linz, Wels, Pasching und Salzburg. Zuletzt hieß es, man sei in Landeshauptstädten auf der Suche nach weiteren Lokalen bzw. Franchisepartnern.

