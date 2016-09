Schuldenerlass für die Griechen?

Ein Bravo auch an den Gouvern unserer NB, er steht bei vollen Bezuegen mit seiner Aussage:



"Wir werden uns noch krumm und blöd verdienen an den Buergschaften und Krediten für die Griechen"



verdient hat nur einer, nämlich ER, sein Vertrag wurde damals um sechs Jahre verlängert, natürlich mir einem Quantum an Geld, er wird in ein/zwei in Pension gehen und der Steuerzahler bleibt übrig.



Au sein Mentor, der Taxler Faymann konnte es sich wieder richten, die ROTEN lassen keine " weisen Paddeigenossen im Regen stehen " sie sorgen weiter für sie....