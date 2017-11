Schon jede vierte Internet-Suche erfolgt mündlich

LINZ. Nicht schriftliche, sondern mündliche Suchanfragen, außerdem nicht gestellt daheim vom Computer aus, sondern von einem mobilen Gerät.

Angelika Sery-Froschauer, Google-Chef Kienberger, Manfred Froschauer Bild: Sery

Das seien zwei große Trends bei der Internet-Suche, sagte der Österreich-Chef von Google, Markus Kienberger, am Dienstag als Gast des "Prime Talk" der Werbe- und Markenagentur Sery in der voestalpine Stahlwelt. 20 bis 25 Prozent aller Suchen erfolgten schon per Spracheingabe, sagte Kienberger.

Alle Unternehmen seien mit den Herausforderungen des Internets konfrontiert: "In vielen Unternehmen sind E-Commerce und traditioneller Vertrieb getrennt. Die Verantwortlichen denken noch immer so, die Kunden jedoch nicht mehr." Kunden aller Branchen in Österreich würden sich heute sowohl online informieren und offline kaufen – wie auch umgekehrt.

Die Maschine lernt

"Es braucht neue Herangehensweisen, um alle Vertriebskanäle zu nutzen und gegenseitig zu verstärken", sagte Kienberger. Der Kärntner leitet seit 2012 das Österreich-Geschäft des wertvollsten Unternehmens der Welt und schwärmt von neuen technischen Möglichkeiten, etwa "Machine Learning". Der Computer verbessere sich laufend, antworte nicht mehr bloß, sondern kommuniziere mit dem Nutzer. (le)

