Schäuble auf Abschiedstour bei seinen Kollegen

BRÜSSEL / WASHINGTON. Der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble war eine der prägenden Figuren in Europa.

Er bestimmte die Diskussionen in der Eurogruppe in den vergangenen Jahren maßgeblich. Diese Woche nimmt er Abschied nicht nur in Europa, sondern auch bei der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds.

Schäuble soll am 24. Oktober zum neuen Präsidenten des Deutschen Bundestages gewählt werden. Wer ihm in Deutschland nachfolgen soll, ist noch unklar. Es wird aber davon ausgegangen, falls die Koalition mit Grünen und FDP gelingt, dass ein Vertreter dieser beiden Parteien das Finanzministerium übernehmen wird.

Österreichs Finanzminister Hans Jörg Schelling hat vor Beginn der gestrigen Sitzung der Eurogruppe die Arbeit Schäubles als "großartig" gelobt. Befragt, was er dem Schwaben Schäuble als Vorarlberger zum Abschied sagen möchte, meinte Schelling: "Er wird uns fehlen."

Dass Schäuble in seiner Amtszeit möglicherweise zu streng war und einiges sanfter hätte machen können, sieht Schelling nicht so. Schäuble sei immer sehr konstruktiv und kreativ bei der Suche nach Lösungen gewesen. Dies habe sich vor allem auch während der Griechenland-Krise gezeigt, sagte Schelling.

