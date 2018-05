Schärfere Regeln für Billigarbeiter aus EU-(Ost-)ländern ab 2020 beschlossen

STRASSBURG/LINZ. Die wichtigsten Antworten auf Fragen zur so genannten EU-Entsenderichtlinie.

Als „Meilenstein“ werten Arbeitnehmervertreter die Richtlinie. Sie soll auch Firmen vor Billigkonkurrenz schützen. Bild: Reuters

Nach jahrelangen Verhandlungen beschloss das EU-Parlament gestern trotz heftiger Gegenwehr etwa der deutschen Wirtschaft die Entsenderichtlinie. Damit werden die Regeln für den Einsatz von Arbeitskräften, die von einem EU-Land in ein anderes "entsandt" werden, spätestens ab 2020 verschärft und heimische Firmen besser vor Billiglohn-Konkurrenz geschützt.



Was bedeutet die Richtlinie für Arbeitnehmer? Vereinfacht gesagt könnte man von "gleichem Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort" sprechen. Es gilt nun das Prinzip, dass Arbeitskräfte nach den Regeln des Landes, in dem sie arbeiten, entlohnt werden und nicht nach denen, wo der Arbeitgeber sitzt. Die Entsenderichtlinie war vor allem von westeuropäischen Staaten als Schutz vor Lohn- und Sozial-Dumping aus EU-Ostländern wie Rumänien und Bulgarien gefordert worden. Die maximale Entsendedauer beträgt zwölf (bis höchstens 18) Monate. Es muss ab dem ersten Tag nach Gastland-Gesetzen oder Kollektivverträgen entlohnt werden. Auch beim Urlaub gilt das Ausmaß des Gastlandes.

Was ändert sich beim Spesenersatz? Neu ist neben der zeitlichen Beschränkung, dass künftig der Arbeitgeber Spesen wie Ausgaben für Quartier und Verpflegung und Reisekosten übernehmen muss und nicht vom Lohn abziehen darf. "Zwölf Ungarn in einer Baracke auf 50 Quadratmetern unterzubringen, geht künftig legal nicht mehr", sagte ein Unternehmensvertreter. Die Reisespesen/Diäten vom österreichischen Arbeitsmittelpunkt zu den Baustellen müssen dem Bauarbeiter ersetzt werden.

Wie viele Arbeitnehmer werden überhaupt "entsandt"? In der EU gab es 2016 rund 2,3 Millionen Arbeitnehmer, die in ein anderes EU-Land zum Arbeiten geschickt wurden. Bevorzugte Branchen im Gastland Österreich: Bau, Fleischverarbeitung, Tourismus. Die Zahl in Österreich stieg laut der SP-EU-Abgeordneten Evelyn Regner von 2016 (120.000) auf 2017 (300.000) stark an.

Wie wird sanktioniert? Hier liegt die Krux. 79 Prozent der bisher verhängten Lohn-Dumping-Strafen in Österreich betrafen laut dem WKOÖ-Experten Leonhard Zauner ausländische Firmen. Nur ein Bruchteil dieser Strafen sei einbringbar. Insofern bekäme man das Problem der "Kurzentsendung von bulgarischen Eisenflechtern oder ungarischen Estrich-Partien" mit der neuen Richtlinie nicht in den Griff. Heimischen Betrieben würden hingegen mehr Bürokratie und Kosten aufgebürdet. Die EU will für effizientere Sanktionierung ab 2019 eine europäische Arbeitsbehörde installieren.

