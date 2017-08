Sanfte Rückkehr in den Job "ist ein Renner"

LINZ. Seit 1. Juli gibt es die Möglichkeit, eine Wiedereingliederungsteilzeit in Anspruch zu nehmen. Das ist ein sanfter Einstieg in den Job nach mindestens sechs Wochen Krankenstand.

Gesund nach Krebsbehandlung (Gespag) Bild: Gespag

In Oberösterreich hat die Gebietskrankenkasse (GKK) bis gestern 79 Anträge bewilligt, 45 davon in den ersten zehn Tagen. Laurenz Pöttinger, stellvertretender GKK-Obmann, sagt, das Modell sei ein Renner. Der Bund ist in seinen Erwartungen von österreichweit 200 Fällen pro Jahr ausgegangen. Aus der GKK heißt es, bisher kommen die Fälle vorwiegend aus großen Betrieben. Die Krankheitsdiagnosen reichten von Krebs- über psychische Erkrankungen bis zu Unfällen.

Pöttinger nennt für die Wirtschaft als "Kinderkrankheiten" die Bürokratie. Die Arbeiterkammer kritisiert, dass es keinen Rechtsanspruch auf Wiedereingliederung gibt, sondern der Arbeitgeber dem Modell zustimmen muss.

