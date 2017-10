Samsung: Rekord und Rücktritt

SEOUL. Die guten Geschäfte bei Speicherchips bescheren dem südkoreanischen Elektronikkonzern Samsung einen Rekordgewinn.

Geht: Kwon Oh Hyun Bild: APA

Der operative Gewinn wird heuer rund elf Milliarden Euro betragen, das entspräche einer Verdreifachung des Vorjahresgewinns.

Dennoch kündigt einer der drei Samsung-Chefs seinen Abschied an, weil er sich mit einer "Krise in bisher nicht da gewesenem Ausmaß konfrontiert" sieht. Kwon Oh Hyun schreibt, es sei Zeit für einen Neustart mit "neuem Geist und einer jungen Führung", die besser auf die Herausforderungen der sich rasch wandelnden IT-Industrie antworten könne.

Der Mutterkonzern von Samsung war zuletzt außerdem in einen großen Korruptionsskandal um Staatspräsidentin Park Geun Hye verwickelt.

