Sabtours und Leitner statt Postbus

LINZ. Sechs von acht Linien wurden im Oberen Mühlviertel neu vergeben - zwei werden noch geprüft

Die Firmen Sabtours und Adelheid Leitner GmbH bedienen künftig sechs von acht Busrouten im Mühlviertel. Bei den zwei weiteren finde noch eine vertiefte Preisprüfung statt, sagte der Geschäftsführer des die Aufträge vergebenden oö. Verkehrsverbundes, Herbert Kubasta, am Dienstag. Damit bestätigt Kubasta OÖN-Recherchen und die heutige Print-Berichterstattung.

Seit 1992 hatte die ÖBB Postbus GmbH die Region bedient. Das löste bereits am Montag Diskussionen aus. Sabtours habe den Zuschlag für vier sogenannte Lose bekommen, zwei davon wurden noch von einem anderen Bieter beeinsprucht, erklärte Kubasta. Leitner erhielt die übrigen zwei.

Der OÖVV schreibe immer nach Bestbieterprinzip aus, "was anderes hat es nie gegeben" widersprach er Äußerungen des Postbus-Zentralbetriebsratschefs Robert Wurm, der die Diskussion losgetreten hatte. Auch würde bei der Zusammensetzung darauf geachtet, dass es kleinere Lose gebe, die auch für kleinere Betriebe mit weniger Bussen zu bewältigen seien. Die Qualität der Fahrpläne und der Kollektivvertrag für das Autobusgewerbe seien im Vertrag vorgeschrieben, bezog sich Kubasta auf Wurms Aussagen. Sabtours-Geschäftsführer Wolfgang Stöttinger hatte in den OÖN dem Postbus-Betriebsrat widersprochen. Es sei unrichtig, dass andere Bieter die Kriterien nicht einhalten würden. "Es wird beinhart bewertet, wer der Billigste ist", hatte sich Wurm geäußert. Es habe der Billigstbieter, der vermutlich keinerlei Kriterien des Bestbieters erfülle, die Ausschreibung für die kommenden zehn Jahre gewonnen.

Stöttinger sagte, dass die von Wurm geforderten Kriterien wie das Einhalten des Kollektivvertrages, Kundenfreundlichkeit, die Sicherheit der Fahrgäste, Qualität, Fahrplan und Kundenzufriedenheit Grundlage für jeden Anbieter seien. Deshalb spiele eben der Preis eine entscheidende Rolle bei der Vergabe. Für die 150 Lenker von Sabtours seien die Einhaltung des Kollektivvertrags, der Lenkzeiten und vorgeschriebener Ruhepausen Standard. Geschäftsleitung und fünf Betriebsräte kümmerten sich darum. Man sei seit 1987 mit fünf Schichtbussen im Gebiet oberhalb von Rohrbach im Einsatz.

"Bei dieser Vergabe wurde keine Rücksicht auf die Menschen im Mühlviertel genommen. Sowohl die Anliegen der Fahrgäste als auch die Existenzsicherung der Postbus-Lenker wird komplett ignoriert", beharrte Wurm am Dienstag. 31 Arbeitsplätze sind bei Postbus betroffen. Die Betroffenen sollen innerhalb des Unternehmens andere Linien bedienen.

Der Betriebsratschef fordert für alle künftigen Ausschreibungen, dass neben dem Preis auch Sozialkriterien wie Arbeitsplätze für Ältere und Lehrstellen für Jugendliche aus der Region verpflichtend in die Vergabe einfließen. "Denn sonst werden am Ende immer Billigstanbieter mit Dumpingpreisen gewinnen. Und die regionalen Arbeitsplätze wandern ins Ausland ab!" Lenker seien begehrte Arbeitskräfte, entgegnete Kubasta. "Ich mache mir keine Sorgen, dass die nicht in der Region auch unterkommen." So zeigt Leitner Busreisen Interesse, einen Teil der Fahrer zu übernehmen.

