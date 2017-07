Ryanair-Chef warnt: Brexit wird ein Riesenchaos

BRÜSSEL. Flughäfen und Airlines könnten die Folgen des Austritts Großbritanniens aus der EU rascher spüren als andere Sektoren

Ryanair-Chef Machael O‘Leary befürchtet für die Zeit nach dem Brexit ein „Riesenchaos“: Die Zeit werde nicht reichen, ein neues Luftfahrtsabkommen zu unterzeichnen. Bild: AFP

Europas Luftfahrt-Industrie macht sich Sorgen wegen des Brexit. Bis spätestens Frühjahr 2018 müsse geklärt sein, wie nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU die gegenseitigen freien Landerechte geregelt werden, forderten hochrangige Vertreter der Branche am Dienstag im Verkehrsausschuss des EU-Parlaments in Brüssel. Denn die Flugprogramme werden müssten gut ein Jahr vorher geplant werden und gebe es Unsicherheiten, wirke sich das schnell auf Ticketverkäufe und Flughäfen aus.

Drohen Arbeitsplatzverluste?

Besonders düster fällt die Prognose von Michael O’Leary, Chef der irischen Billigfluglinie Ryanair aus, sollte die britische Regierung ihre Position nicht ändern. Ryanair macht heute mehr als ein Drittel des Umsatzes in Großbritannien. „Nach dem Brexit wird es einige Zeit keine Flüge zwischen Großbritannien und der EU geben“, sagte er. Denn die Zeit werde nicht reichen, um ein neues Luftfahrtabkommen zu verhandeln. Einen Plan B oder C gebe es nicht, habe ihm die Politik gesagt. Ohne eine Rechtsgrundlage könnten die Briten im März 2019 daher nur nach Schottland oder mit der Fähre nach Irland fahren oder die Ferien streichen. „Ein Riesenchaos wird das sein“, so O’Leary – mit Arbeitsplatzverlusten in der Branche in ganz Europa. Seine Hoffnung: „Vielleicht kann man die britische Regierung noch überzeugen könne, „das Referendum zu ignorieren.“

Lufthansa-Manager warnt vor offenem Markt

Lufthansa-Manager Thomas Kropfs warnte davor, Großbritannien nach einem Austritt spezielle Rechte einzuräumen – ohne gleiche Pflichten wie in der EU. „Was wir nicht wollen, ist ein offener Markt, in dem alles, was für europäische Airlines gilt, für andere nicht gilt“, sagte er vor den Parlamentariern. Die Kostenbasis für Airlines, die in der EU produzieren, dürfe kein Nachteil sein.

Sorgen macht sich auch die US-Airline-Industrie. Drei Viertel der täglichen Europaflüge landen derzeit in London Heathrow, sagt Sean Kennedy von Airlines for America. Der Brexit würde den transatlantische Flugverkehr lahmlegen, sollte es keine Regelung geben. Derzeit gilt das von der EU und den USA ausgehandelte „Open Skies“-Abkommen. Es erlaubt den Airlines, alle Flughäfen auf der anderen Seite des Atlantiks anzufliegen. Großbritannien müsste nach einem Brexit versuchen, auch bei Open Skies mitzumachen oder einen neuen Vertrag mit Washington aushandeln.

