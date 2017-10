Rückzahlungen für Leasingnehmer

WIEN. Das Streitthema Negativzinsen hat nun auch Auswirkungen auf Leasingnehmer, denen der Minus-Zinssatz bei der Autofinanzierung nicht weiterverrechnet wurde.

Erste Bank und Raiffeisen prüfen die Lage und kündigten an, die Kunden in den nächsten Wochen zu informieren. Wie viele betroffen und wie hoch die Rückzahlungen sind, sei noch offen, hieß es in "Ö1".

Die Zahl der Betroffenen könnte hoch sein, denn jedes dritte Auto wird geleast. Der wichtigste Leasinggeber Porsche Austria betont aber, dass er Negativzinsen ordnungsgemäß weitergegeben habe.

