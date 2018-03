Rückenwind durch Air-Berlin-Pleite: Lufthansa erzielte 2017 Rekordgewinn

FRANKFURT/WIEN. Auslandstöchter wie Austrian Airlines und Swiss lieferten Ergebnisbeiträge

Carsten Spohr, Lufthansa-Chef: "Die AUA ist die schwächste unserer Netzwerkfluglinien." Bild: APA/AFP/DANIEL ROLAND

Der deutsche Lufthansa-Konzern – und damit auch die österreichische Tochter AUA – veröffentlichte gestern, Donnerstag, die Kennzahlen für 2017. Es ist kein Zufall, dass die Lufthansa ausgerechnet im Pleitejahr der Air Berlin den höchsten Gewinn in der Firmengeschichte eingeflogen hat. Das Betriebsergebnis (Ebit) stieg um 70 Prozent auf knapp drei Milliarden Euro. Die Lufthansa-Aktionäre erhalten eine Dividende von 80 Cent je Aktie. Das ist um 60 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Der Konzernumsatz stieg um zwölf Prozent auf 35,6 Milliarden Euro.

Zum Gewinnsprung haben die Töchter der Lufthansa beigetragen. Neben den Austrian Airlines gehören Swiss und Eurowings zum Luftfahrtkonzern. Die Österreich-Tochter AUA habe erstmals einen Betriebsgewinn in dreistelliger Millionenhöhe geliefert. AUA-Finanzvorstand Heinz Lachinger sprach bei der parallelen Pressekonferenz in Wien vom besten Ergebnis in der 60-jährigen Geschichte. Die 101 Millionen Betriebsgewinn sind für AUA-Chef Kay Kratky aber nur ein Zwischenergebnis. Man brauche 140 bis 160 Millionen pro Jahr, um wetterfest zu sein. Seit 2013 schreibt die AUA operativ schwarze Zahlen. In Kürze sollen auch die Verlustvorträge aus früheren Jahren in der Bilanz abgebaut sein.

Lufthansa-Chef unzufrieden

Auch Lufthansa-Chef Carsten Spohr scheint mit der Entwicklung der Österreich-Tochter noch unzufrieden. "Die AUA ist die schwächste unserer Netzwerkfluglinien", wird Spohr auf dem Luftfahrtportal "Austrian Aviation Net" zitiert. Für die Investition in neue Langstreckenflugzeuge forderte Spohr eine weitere Gewinnsteigerung: "150 Millionen Euro Gewinn ist die Untergrenze."

Profitiert hat auch die AUA im Vorjahr von der Insolvenz der Air Berlin und dem damit verbundenen Niedergang der Air-Berlin-Tochter Niki. Die Pleite brachte der AUA eine deutlich höhere Nachfrage nach Europa-Flügen. Die Passagierzahlen stiegen im Vorjahr um 13 Prozent auf mehr als 12,9 Millionen.

Nach Jahren des Personalabbaus gab es 2017 wieder Neueinstellungen: Vor allem durch die Aufnahme von Piloten und Flugbegleitern kamen 464 Mitarbeiter dazu. Ende des Jahres hatte die Fluglinie knapp 7000 Beschäftigte.

Regen Zulauf gab es in den vergangenen Monaten von ehemaligen Crews von Air Berlin und Niki. AUA-Chef Kratky geht davon aus, dass aktuell mehr als 100 Mitarbeiter über ehemalige Konkurrenz zur AUA gestoßen seien. Zusätzlich bildet die Fluglinie heuer hundert Piloten selbst aus.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema