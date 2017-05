Rosenbauer startet schwach ins Jahr

LEONDING. Das erste Quartal ist zwar traditionell schwach für den Feuerwehrzulieferer Rosenbauer in Leonding. Dieses Jahr gibt es nach den ersten drei Monaten aber sogar ein negatives Betriebsergebnis von gut drei Millionen Euro (Vorperiode plus 3,4 Millionen Euro).

Geringere Auslastung in den Werken in Leonding Bild: Rosenbauer

Argumentiert wird dieses Ergebnis mit einer schwache Auslastung aufgrund einer geringeren Nachfrage aus den Golfstaaten. Daraus resultierte eine geringere Fixkostendeckung in den Werken in Leonding und Anlaufkosten beim im Vorjahr gegründeten Joint-Venture in Italien, beim Hebebühnenhersteller Rovereto. Zudem fehlen „ertragsstarke Auslieferungen“, heißt ist im Statement zum ersten Quartal. Der Umsatz lag mit 182 Millionen Euro freilich über dem Vergleichswert des Vorjahres mit 172 Millionen Euro.

Generell ist das Geschäft vor allem mit öffentlichen Auftraggeber sehr saisonal. Fahrzeuge, die von der öffentlichen Hand finanziert werden, werden üblicherweise im Herbst ausgeliefert. Das sind auch die umsatzstarken Monate.

Im Ausblick heißt es, dass die Unsicherheiten zugenommen hätten. So könnten „geopolitische Spannungen und der niedrige Ölpreis 2017 das Wachstum in bestimmten Märkten beeinträchtigen“. Rosenbauer sei aber breit aufgestellt und strebe ein Wachstum an. Verwiesen wird auf die starke finanzielle Basis: Die Eigenkapitalquote lag per Ende März bei 35 Prozent, nach 33,7 Prozent im Jahr zuvor. Allerdings blieben auch Effizienzsteigerung und Kostenreduktion auf der Tagesordnung, heißt es in der Aussendung. Trotz es schwachen ersten Quartals sollte ein Umsatz und Ergebnis auf dem Niveau des Vorjahres erreicht werden.

