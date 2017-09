Roaming-Aus: 72 Prozent der EU-Bürger sehen Vorteile

BRÜSSEL. Maßnahme seit Mitte Juni in Kraft - in Österreich sehen sogar 81 Prozent der Befragten die Neuerung positiv.

Ohne Roamingaufschläge ändern die EU-Bürger ihr Mobilfunkverhalten im Ausland: Immer mehr Datendienste werden in Anspruch genommen. Bild: Colourbox

Das Aus für die Roaming-Gebühren seit Mitte Juni des Jahres wird von den EU-Bürgern als Erfolg gesehen. Nach einer Eurobarometer-Umfrage vom Dienstag gehen 72 Prozent davon aus, dass sie selbst oder Bekannte davon profitieren. In Österreich liegt dieser Anteil sogar bei 81 Prozent. Das ist der fünfthöchste Wert in der EU. An der Spitze liegen bei dieser Frage die Iren (91 Prozent). Schlusslicht sind die Franzosen, von denen nur 59 Prozent Vorteile sehen.

Österreicher wissen gut Bescheid

Die Österreicher liegen ferner bei der Frage, ob sie über die Abschaffung der Roaming-Abschläge Bescheid wissen, mit 85 Prozent auf Platz drei. Führend sind hier die Luxemburger mit 87 Prozent. Am wenigsten wissen demnach die Griechen (53 Prozent) Bescheid.

Laut der "Flash-Eurobarometer"-Umfrage ist auch der Anteil der Reisenden, die Datendienste im Ausland ebenso oft wie im Heimatland nutzen, von 15 auf 31 Prozent gestiegen.

Die neue EU-Digitalkommissarin Mariya Gabriel erklärte, es zeige sich damit, wie die Europäische Union im konkreten Fall das Leben der Bürger verbessern könne. Das Roaming zu Inlandspreisen funktioniere. Die Verbraucher nutzten es stärker und die Nachfrage nach Mobilfunkdiensten auf Reisen in der EU sei sehr hoch.

Die Umfrage zeigt, dass die Bürger ihr Mobilfunkverhalten im Ausland seit diesem Sommer - dem ersten ohne extra Roamingaufschläge - ändern. Der Anteil der Reisenden, der im Ausland nie Datendienste in Anspruch nimmt, hat sich seit dem Ende der Roaminggebühren gegenüber den Monaten davor von 42 auf 21 Prozent halbiert. Auch würden immer weniger Reisende ihr Gerät im Ausland ausschalten (12 gegenüber zuvor 20 Prozent).

