Rindfleisch aus Österreich wieder auf japanische Teller

WIEN. 16 Jahre nach dem BSE-Skandal hat Japan die Importsperre aufgehoben. Österreichs Rinderzüchter dürfen also wieder nach Japan exportieren.

Die Freigabe gelte ab morgen Freitag, teilte die Wirtschaftskammer mit. Es sei nach langen Verhandlungen gelungen, sich auf Details der strengen Kontrollen zu einigen.

"Rindfleisch allerbester Qualität" sei in Japan eine teure Delikatesse. "Für Österreich tun sich jetzt vor allem bei einzelnen, in der japanischen Küche sehr beliebten Teilen wie etwa Rinderzungen beste Exportchancen nach Japan auf", schreibt der österreichische Wirtschaftsdelegierte in Tokio, Ingomar Lochschmidt.

Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter (ÖVP) begrüßte das Ende der Importsperre. Das eröffne die Aussicht auf den Export österreichischer Produkte mit hoher Wertschöpfung.

