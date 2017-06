Retouren machen den Online-Händlern zu schaffen

WIEN. 40 Prozent der Käufer schicken die Ware wieder zurück; Logistik stößt an ihre Grenzen.

Die Logistik wird zunehmend eine Herausforderung für die Online-Händler. (dpa) Bild: dpa/Jan-Philipp Strobel

"Die Retouren nehmen nicht ab, trotz aller Bemühungen des Handels", sagte gestern Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes. 40 Prozent der Käufer im Distanzhandel, zu dem Internet- und Versandhandel sowie Teleshopping gehören, schicken die Ware wieder zurück.

Besonders hoch ist die Retourenquote im Bekleidungsbereich mit 50 Prozent, aber auch mehr als jedes vierte Paar Schuhe (27 Prozent) landet wieder beim Verkäufer.

Damit wird die Logistik noch zusätzlich belastet. Das Paketvolumen stieg im Vorjahr um 35 Prozent auf 93 Millionen Stück allein im Privatbereich. Heuer zu Weihnachten dürfte es eng werden, sagte Will. Schon im Vorjahr habe es Probleme gegeben.

Die Österreicher haben im Zeitraum von Mai 2016 bis April 2017 Waren im Wert von 7,6 Milliarden Euro "auf Distanz" bestellt, also via Telefon, Fax, postalisch oder in Online-Shops. Das entspricht einem Zuwachs von vier Prozent. Wenig überraschend bestellten immer weniger Menschen telefonisch oder postalisch (minus elf Prozent), während Online-Shopping um sechs Prozent zunahm. Auch die Zahl jener, die über das Smartphone bestellten, hat weiter zugenommen. Etwa sieben Prozent oder 530 Millionen Euro der Ausgaben im Distanzhandel wurden via Smartphone getätigt.

Im Durchschnitt lagen die Ausgaben im Distanzhandel bei 1550 Euro pro Person, wobei Männer durchschnittlich 1730 Euro ausgeben und Frauen 1370 Euro. "Die Ausgaben pro Käufer sind gestiegen bei einer konstanten Anzahl von Käufern", sagte Ernst Gitterberger von der KMU Forschung Austria. Der Anteil des Distanzhandels am gesamten Einzelhandel beträgt unverändert rund elf Prozent. Auch dass die Hälfte des Geldes ins Ausland wandert, hat sich nicht verändert.

Amazon und Zalando dominant

Die Österreicher shoppen online am liebsten bei Amazon und Zalando. Dabei wird am meisten für Bekleidung (1,7 Milliarden Euro) ausgegeben, gefolgt von Elektro- und Elektronikgeräten (1,07 Milliarden Euro) sowie Büchern (720 Millionen Euro). Die größten Zuwächse gab es hingegen bei Schuhen (plus elf Prozent), gefolgt von Kosmetik mit plus zehn Prozent.

