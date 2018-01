Reste eines Chlorreinigers entdeckt: dm ruft Babybrei zurück

SALZBURG/WALS. Weil in einem Gläschen Rückstände eines Chlorreinigers gefunden wurden, ruft die Drogeriekette dm die Babynahrung "babylove Erdbeere & Himbeere in Apfel 190g, nach dem 4. Monat" zurück.

Nicht verzehren: babylove Erdbeere & Himbeere in Apfel nach dem 4. Monat Bild: -

Betroffen seien ausschließlich Artikel mit dem Haltbarkeitsdatum 05.07.19. Das teilte das Unternehmen, das den Schadstoff bei eigenen Kontrollen entdeckt hatte, am Dienstag mit. Der Stoff könnte die Sauerstoffaufnahme des Blutes beeinträchtigen.

In der Aussendung ruft die Drogeriekette Käufer auf, das betroffene Produkt nicht zu konsumieren. Sie werden gebeten, den Brei in eine dm-Filiale zurückzubringen oder zu entsorgen. "Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet", steht in der Aussendung. "Die Qualität und Sicherheit unserer Produkte hat für uns höchste Priorität. Wir bedauern den Vorfall und entschuldigen uns bei allen Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten", heißt es weiter.

