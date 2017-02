Resch & Frisch will "bis nach Rom" expandieren

WELS. Das Bäckereiunternehmen Resch & Frisch hat 2016 das beste Jahr in seiner Geschichte hingelegt - dank des gut laufenden Tourismus und des Wachstums im Ausland.

Eigentümer und Geschäftsführer Josef Resch Bild: (vowe)

Das Hotel Sacher in Wien, der Stanglwirt in Going, das Strandlokal Buhne 16 auf Sylt und die Brauerei Forst in Südtirol: Alle diese Betriebe werden vom Welser Bäckerbetrieb Resch & Frisch beliefert.

Das Familienunternehmen steigerte seinen Umsatz von 120,3 auf 130,2 Millionen Euro. "Alle drei Geschäftsbereiche haben dazu beigetragen", sagte Eigentümer und Geschäftsführer Josef Resch heute, Dienstag, bei der Bilanz-Pressekonferenz in Linz. Die drei Bereiche sind die Belieferung der Gastronomie, die Hauszustellung für private Haushalte und die Filialen und Cafes. Wachstumstreiber waren im vergangenen Jahr der gut laufende Tourismus und das Auslands-Geschäft.

Vor allem in der nord-italienischen Gastronomie ist Resch & Frisch präsent. "Wir wollen bis nach Rom expandieren", kündigte Resch an. Auch Deutschland und die Schweiz zählen zu den Kernländern. Sieben weitere europäische Märkte sind gerade im Aufbau. So wurde etwa eine Niederlassung in Antwerpen errichtet. Der Exportanteil beträgt heute schon 40 Prozent und soll in zehn Jahren auf 60 Prozent steigen.

Heuer investiert Resch & Frisch 25 Millionen Euro in das Ende 2015 gekaufte Schausberger-Werk in Gunskirchen. Dort entstehen neue Produktionsbereiche und ein Besucherzentrum. Am Stammsitz in Wels liegt der Fokus auf Büros und Forschung.

Die Zahl der Mitarbeiter stieg im Vorjahr von 1490 auf 1550. Rund 1000 davon sind in Oberösterreich beschäftigt.





