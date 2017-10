Rekorde, Wahlen und gute Konjunktur: Beim Börsespiel steigt die Spannung

LINZ. Politische und wirtschaftliche Ereignisse beeinflussen die Finanzmärkte und das Börsespiel.

Reges Treiben an der Wall Street in New York und beim OÖN-Börsespiel. Bild: APA

Die Wahlen in Österreich und Niedersachsen, die Katalonien-Krise, der unberechenbare US-Präsident Donald Trump, die besseren Konjunkturprognosen weltweit, die Rekordjagd des deutschen Leitindex DAX: Es sind aufregende Wochen, in denen das OÖN-Börsespiel in Zusammenarbeit mit Raiffeisen Oberösterreich stattfindet. Ohne reales Risiko können Sie mit Wertpapieren handeln, Erfahrungen an den Börsen sammeln und Preise im Wert von mehr als 30.000 Euro gewinnen. Was alles drinnen ist, zeigte am Donnerstag der DAX, der erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 13.000 Punkten stieg. Natürlich kann es auch deutliche Korrekturen geben.

Gestern, Freitag, endete die erste volle Handelswoche. Das Rennen an der Spitze ist sehr eng, jeden Tag tut sich viel im Klassement. Sie können jederzeit unter www.oon-boersespiel.at in das Spiel einsteigen und haben noch alle Chancen auf den Sieg oder eine sehr gute Platzierung.

Gestern lag Karin Bründl-Kalchgruber in der Gesamtwertung auf Platz eins. Sie hat das fiktive Startkapital von 50.000 Euro um 4,19 Prozent gesteigert. Zweite war Melanie Steinbauer, Dritter Rudolf Kastner. Der Hauptpreis des heurigen Börsespiels ist ein Citroën C3 Aircross im Wert von 15.500 Euro (Bild). Weitere Preise sind eine New-York-Reise, Zertifikat-Gutscheine, Fondsanteile, Einkaufsgutscheine und ein Wellness-Wochenende.

In der Schülerwertung bekommt der Erstplatzierte ein iPad. Am Freitag lag Lorenz Nimmervoll in Führung, gefolgt von Christian Weber und Alexander Pranzl.

Die beste Schulklasse gewinnt einen gemeinsamen Abenteuer-Ausflug. Gestern führte die 3HTL der HAK Freistadt vor der 5AHIF der HTL Perg und dem vierten Jahrgang der HAK Linz-Auhof.

Erstmals mit "Regionen-Rallye"

Zum ersten Mal gibt es heuer beim Börsespiel auch die "Regionen-Rallye". Sieger in sechs Regionen (grob zusammengefasst Linz, Wels, Steyr, Salzkammergut, Innviertel, Mühlviertel) werden ermittelt, sie können Fonds-Gutscheine à 500 Euro gewinnen.

Außerdem wird ein Sonderpreis für Studenten vergeben. Und beim wöchentlichen Börsespiel-Quiz gibt es Tablets zu gewinnen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema