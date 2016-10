Reishunger: "Anfangs haben unsere Freunde aus Mitleid bestellt"

BREMEN. Online-Versand für Reis ist binnen fünf Jahren zu einem Unternehmen mit fünf Millionen Euro Umsatz gewachsen.

Online-Reisverkäufer: Sohrab Mohammad (l.) und Torben Buttjer. Bild: Reishunger

"Ich glaube, Reis ist das am wenigsten innovative Produkt der Menschheit", sagt Sohrab Mohammad. Trotzdem haben der 33-jährige Deutsche iranischer Abstammung und sein Geschäftspartner Torben Buttjer (32) ihr Unternehmen "Reishunger" rund um das Getreide aufgebaut. Nächsten Freitag, 14. Oktober, ist Mohammad beim Marketingforum im Linzer Design Center und spricht über den Weg des Bremer Startups.

Seit April 2011 verkauft das Unternehmen online Reis. 50 Mitarbeiter hat Reishunger bereits beschäftigt, der Umsatz wird heuer fünf Millionen Euro betragen. Die Idee sei auf der Universität entstanden, erzählt Mohammad im Gespräch mit den OÖNachrichten: "In der Mensa haben wir uns gefragt, ob Reis in Deutschland eigentlich immer so pappig schmecken muss. Mit dem, was ich von meiner persischen Mutter und Torben von seinen Auslandsreisen kannte, hatte das wenig zu tun." So beschlossen die Wirtschaftsingenieure hochwertigen Reis zu importieren und "den deutschsprachigen Küchenhaushalt aufzuklären".

Der Anfang war allerdings schwierig: "Wir haben über unsere privaten Facebook-Profile Werbung gemacht. Bestellt haben anfangs nur Freunde und Verwandte – sicher auch aus Mitleid", sagt Mohammad. Umso größer war dann die Freude, als die erste "Fremdbestellung" eingegangen ist. Über Online-Shops, Blogs und viel Mund-zu-Mund-Propaganda ist das Konzept dann aber doch aufgegangen.

Schub durch Investoren-Show

Erst kürzlich erhielt Reishunger durch einen Auftritt bei der Fernsehshow "Die Höhle des Löwen" (DHDL) auf dem Privatsender VOX einen weiteren Schub. Bei DHDL rittern Startups um Geld von Investoren. Mit einem Investor konnte sich Reishunger zwar nicht einigen, doch vorrangig seien ohnehin die drei Millionen Fernsehzuschauer gewesen, sagt Mohammad. Es hat gewirkt, binnen 24 Stunden seien so viele Bestellungen eingegangen, wie sonst in zwei Monaten.

Das Erfolgsrezept sei nicht nur das Produkt an sich, sondern auch die Marke, sagt Mohammad: "Wir haben es geschafft, Reis markentechnisch auf eine neue Ebene zu heben – von der Verpackung bis zur Kommunikation." Auf der Webseite von Reishunger wird nicht nur Reis verkauft, sondern werden etwa auch Rezepte rund um das Getreide zur Verfügung gestellt.

Den Großteil der Reisbauern aus zwölf Ländern kennen die beiden im Übrigen persönlich. "Wir fahren oft hin, um Preise zu verhandeln und einfach auch, um uns über das Produkt auszutauschen."

Marketingforum 2016

„Konkurrenzkampf ist Intelligenzkampf“ lautet das Motto des diesjährigen Marketingforums am 14. Oktober im Linzer Design Center. Neben Sohrab Mohammad werden Manfred Krafft (Uni Münster), Paul Leitenmüller (Opinion Leaders Network), Hubert Eiter (Nate), Dolmetscherin Susanne Kilian und Gehirnforscher Gerhard Roth ab 9 Uhr vortragen. Weitere Information finden Sie unter www.marketingclub-linz.at.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln







Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.







Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema