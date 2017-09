Reisen im Flugzeug der Zukunft mit Betten, Netflix-Abo und ohne Jetlag

LINZ / HAMBURG. Oberösterreichischer Airbus-Manager erwartet rasante Entwicklung des Fliegens.

Die Vier-Personen-Drohne CityAirbus soll helfen, den Verkehr in Megacitys zu entlasten. Sie startet und landet senkrecht, ist batteriebetrieben und leise. Bild: (Airbus)

Statt 3,6 Milliarden Passagieren werden in 15 Jahren mehr als sieben Milliarden Fluggäste jährlich in der Luft befördert werden, erwartet Peter Pirklbauer. Der 31-jährige Airbus-Produktentwickler aus Freistadt sieht die Luftfahrtbranche in einer tiefgreifenden Umbruchphase. Die Digitalisierung spiele dabei eine Schlüsselrolle, sagt Pirklbauer, der beim Mechatronik-Forum am Donnerstag in Linz einen Vortrag über Flugzeuge aus dem 3D-Drucker halten wird.

Die Masse der Reisenden werde anspruchsvoller. Die Flugzeughersteller und die Airlines stellen sich darauf ein, auch wenn die Kostenoptimierung und Effizienzsteigerung über allen Neuerungen stehen wird.

Betten zum Mieten für ein paar Stunden des anstrengenden Langstreckenflugs sind keine so ferne Zukunftsmusik. "Das wird auch für Economy-Reisende erschwinglich werden." Überhaupt werde sich das heutige Klassensystem (Economy, Business) aufhören, es würden andere "Zonen" im Flieger entstehen. Für Ruhe oder Interaktion zum Beispiel.

Generell werden die Flugzeuge leiser, weil die Triebwerke einerseits weniger Schall emittieren (auch um die Nachtflugverbote zu umgehen), andererseits, weil die Kabinen mehr Schall schlucken.

Eigene virtuelle Welt in Brille

Wem die Privatsphäre beim Fliegen wichtig ist, der könnte sich künftig eine Art Brille oder Helm aus der Kopflehne überziehen und in seine eigene Arbeits-, Spiele- oder Videowelt abgleiten. Niemand würde sehen, was er auf dem Bildschirm sieht und tut. Auch das eigene Netflix-Abo in luftigen Höhen zu nutzen, wird möglich sein, weil Internetzugang im Flieger allgemeiner Standard werden und diverse Abos – wie die Kunden – mobiler werden dürften.

Auch auf Kurzstrecken dürften "Doppeldecker" eingesetzt werden. Airbus testet Maschinen, in denen Passagiere im "Frachtraum" ohne Fenster in der Kabine sitzen. Auch die üblichen Essenszeremonien könnten sich ändern: Bei kürzeren Flügen sei es vorstellbar, dass das Essen beim Einsteigen ausgegeben wird, um den (oft störenden) Aufwand später zu minimieren. Airbus testet auch Lifts für die Essens-Trolleys aus dem Frachtraum in die Kabine, um erstens kostbaren Sitzplatz zu sparen und eben die störenden Essenscontainer von den Gängen wegzubekommen. Experimentiert wird auch mit intelligenten Koffern, die "eigenständig" reisen, und wo dann die Hemden aufgehängt im Hotelzimmer den Reisenden erwarten.

Häufig stresst die Anreise zu und vom Flughafen die Passagiere. Deshalb erwartet Pirklbauer, dass die Abholdienste von und zur Haustür ausgebaut werden – was für die Flughafenbetreiber wegen der entfallenden Parkgebühren entsprechende Fragen aufwirft. Ein leidiges Flugthema ist der Jetlag. Experimente mit speziellen Lichtstimmungen während des Fluges zeigten, dass die Auswirkungen der Zeitumstellung auf den menschlichen Körper eingedämmt werden können. Ein Reisen durch die Zeitzonen ohne oder zumindest mit deutlich weniger Jetlag scheint also möglich.

Elektroantrieb nur für Kleine

Passagierflugzeuge werden ihre Form in den nächsten 20, 30 Jahren vermutlich kaum wesentlich verändern, sehr wohl aber Material, Gewicht und Flügelform. Der Antrieb wird nur für unter 100 Sitzplätze elektro-hybrid sein, darüber hält der Forscher Batteriebetrieb auch in den nächsten Dekaden nicht für vorstellbar. Elektro-Antrieb ist jedoch im Großstadt-Flugbetrieb ein Riesenthema. Die autonom fliegende Einsitzer-Drohne Vahana von Airbus wird noch heuer in die Luft gehen – elektrisch.

