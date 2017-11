"Reichstensteuer" könnte 5,7 Milliarden Euro bringen

Also so sieht das die weltgewandte AK OÖ. Ab einem Vermögen von 1 Mio Euro ist man als nicht nur „reich“, sondern „reichst“! Ich empfehle eine Umbenennung in kommunistische Partei. Ach ja, das waren ja die Jungs mit unter einem Prozent bei den nächsten Wahlen.



Aber ganz ehrlich - mehr als „Reichen-Bashing“ fällt der AK nicht ein? Zumal noch dazu viele reiche Menschen philanthropisch tätig sind - die werden das bei einer allfälligen Besteuerung sicher einstellen. Ob man sich nicht hier ins eigene Knie schießen möchte!