Registrierkassen brachten nur 300 Millionen Euro

WIEN. Neben der Senkung der Lohnsteuer war die Registrierkassenpflicht für Unternehmen ein Kernstück der Steuerreform 2016.

Die Regierung war in ihren Planungen von Einnahmen von den Registrierkassen in Höhe von 900 Millionen Euro ausgegangen.

Für 2016 liegen nun erste Zahlen vor, die das Finanzministerium auf Anfrage der FPÖ mitteilte. Demzufolge brachten die Registrierkassen 2016 nur 300 Millionen Euro. Allerdings handle es sich um ein Rumpfjahr, da eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes zum verspäteten Start geführt habe, argumentierte das Finanzministerium. Dasselbe gelte für 2017, weil der neue Manipulationsschutz erst mit Beginn des zweiten Quartals gelte. "Das erste Jahr, in dem man eine valide Aussage treffen kann, wird 2018 sein", so das Finanzministerium. Kritiker hatten von Anfang an bezweifelt, dass die Registrierkassen die erwarteten 900 Millionen bringen würden.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema