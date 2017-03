Regierung streitet über Beteiligungsholding ÖBIB

WIEN. Gewerkschafter für Abschaffung – Drozda für mehr Einfluss – ÖVP verweist auf gemeinsame Lösung.

Die Koalitionspartner diskutieren die Zukunft der Beteiligungsgesellschaft ÖBIB, die die Bundesanteile etwa an OMV, Post oder Telekom Austria hält. Dabei geht es nicht nur um die Sache, sondern auch um Befindlichkeiten.

Kanzleramtsminister Thomas Drozda nennt die Konstruktion "seltsam" und will, dass die ÖBIB-Vertreter künftig wieder selbst in den Aufsichtsräten der Beteiligungsunternehmen sitzen. Das will zwar auch Finanzminister Hans Jörg Schelling, der aber jetzt gegen eine Reform ist, weil er den politischen Einfluss nicht erhöhen will. Auch Vizekanzler Reinhold Mitterlehner sieht keinen Handlungsbedarf. Infrastrukturminister Jörg Leichtfried hat für Montag eine Pressekonferenz über "ÖBIB neu" angekündigt, ohne dies mit der ÖVP abzusprechen.

Roman Hebenstreit, Chef der Gewerkschaft vida, ist überhaupt für eine Abschaffung der ÖBIB und fordert, dass Beteiligungen künftig überhaupt direkt von den zuständigen Ministerien gehalten werden. Das passiert etwa bei Leichtfried und den ÖBB oder bei Mitterlehner und dem Verbund. Hebenstreit sieht in der ÖBIB ein Vehikel zur Günstlingsversorgung. Dem Finanzminister wirft er ein Vernebeln der Beteiligung am Verbund vor. Dass der Verbund weder zur ÖBIB noch zum Finanzministerium gehört, ist dem Gewerkschafter allerdings entgangen.

2015 hat die Koalition die alte ÖIAG abgeschafft, die ihr zu unabhängig und zu sehr Freundschaftsverein der Industrie geworden war. Die Konstruktion der ÖBIB wurde damals von beiden Regierungsparteien gelobt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 1 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema