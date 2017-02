Reedereien sind in schwierigem Fahrwasser

KOPENHAGEN / HAMBURG. Überkapazitäten und historisch niedrige Frachtraten drücken auf das Geschäft – Maersk meldet Milliardenverlust.

Maersk: 1,9 Milliarden US-Dollar Verlust bei einem Umsatz von 35,5 Milliarden Bild: Reuters

Es ist erst das zweite Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass der dänische Reedereikonzern Maersk einen Verlust vermelden muss. Der fiel dafür 2016 kräftig aus. Bei einem Umsatz von 35,5 Milliarden US-Dollar (33,2 Milliarden Euro) blieb unter dem Strich ein Minus von 1,9 Milliarden Dollar (1,77 Milliarden Euro).

Die Container-Schifffahrt hat sich seit der Wirtschafts- und Finanzkrise nicht erholt. Die Branche leidet unter historisch niedrigen Frachtraten – ausgelöst durch hohe Überkapazitäten. Allein im Vorjahr seien die Frachtraten im Durchschnitt um 19 Prozent gesunken, heißt es bei Maersk. Dazu kommt, dass die Reederei in Erwartung eines anhaltend hohen Wachstums jahrelang viel zu viele Schiffe bestellte. Nach Wellen von Übernahmen, Pleiten und Zusammenschlüssen sind bereits acht der 20 größten Container-Reedereien verschwunden oder am Verschwinden. Erst Anfang Dezember hat Marktführer Maersk angekündigt, die zum deutschen Oetker-Konzern gehörende Reederei Hamburg-Süd zu kaufen. Stimmen die Kartellbehörden zu, geht die Übernahme bis Jahresende über die Bühne.

Welle von Fusionen und Pleiten

Konkurrent Hapag-Lloyd wiederum hat die Containersparte der chilenischen CSAV übernommen und steht vor dem Zusammenschluss mit der arabischen UASC. Hinter dem Buchstabenkürzel stehen die Golfstaaten Katar und Saudi-Arabien.

Die drei großen japanischen Containerreedereien Nippon Yusen Kaisha (NYK), Mitsui OSK Lines (MOL) und Kawasaki Kisen Kaisha (K-Lines) treten ab April 2018 unter einem neuen Namen gemeinsam an. Sie wollten einem Hanjin-Schicksal entgehen: Die Koreaner sind seit der Pleite im August 2016 aus dem Spiel. Zehntausende Container kamen zu spät an, mussten teuer bei den Terminals ausgelöst werden oder waren am Ende ganz wertlos, weil sie Saisonware enthielten.

"2016 war finanziell ein schwieriges Jahr, mit Gegenwind auf allen unseren Märkten", sagte Maersk-Chef Søren Skou. Um wieder auf Kurs zu kommen, wird Maersk in den kommenden Monaten in eine Schifffahrts- und eine Energiesparte aufgespaltet. Denn auch hohe Abschreibungen im Ölgeschäft haben das Ergebnis 2016 belastet.

Umsetzen wird die Strategie Jim Hagemann Snabe, der als Verwaltungsratschef Michael Pram Rasmussen folgt. Snabe, ehemals Vorstand bei SAP, ist auch designierter Aufsichtsratschef bei Siemens.

