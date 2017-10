Red Bull hat eine "stille Reserve" in Milliardenhöhe

FUSCHL/SALZBURG. Markenwert in Bilanz kaum abgebildet – Mateschitz bekommt 129 Millionen Euro Gewinn.

Nur 20,6 Millionen Euro stehen für "Konzessionen, gewerbliches Schutzrecht und ähnliche Rechte" in der aktuellen Bilanz des Energy-Drink-Herstellers Red Bull GmbH mit Sitz in Fuschl am See. Das spiegelt natürlich nicht annähernd den Wert der Marke von Red Bull, der zwischen zehn (Marktforscher Kantar Millward Brown) und 15,2 Milliarden Euro (European Brand Institute) geschätzt wird.

Red Bull zählt als einzige österreichische Marke zu den 100 wertvollsten Marken weltweit. Zuletzt belegte der Dosen-Konzern Platz 74 in diesem Ranking.

Die aktuelle Bilanz des Getränke- und Marketing-Konzerns fiel wieder hochprofitabel aus. Die österreichische Muttergesellschaft, Red Bull GmbH, erzielte 2016 mit 3,38 Milliarden Euro einen um sechs Prozent höheren Umsatz als im Vorjahr, der Jahresgewinn stieg um fünf Prozent auf 526,8 Millionen Euro, die Umsatzrentabilität liegt bei hohen 20,8 Prozent.

Marktführer trotz Gegenwinds

Trotz heftigen Gegenwinds der Konkurrenz konnte nicht einmal Coca-Cola (mit "Monster Energy") dem weltweiten Energy-Drink-Marktführer Red Bull den Vorrang nehmen. Auch Billig-Energy-Drinks von Lebensmittelhändlern, die meist nur ein Drittel kosten, konnten den Salzburgern nicht nachhaltig das Wasser abgraben. Dabei vermeldeten Billa und Spar in Österreich, dass sie mengenmäßig schon mehr Energie in Dosen (mit Eigenmarken S-Budget und Clever) verkaufen als der Platzhirsch. Für das weltweite Geschäft veröffentlicht Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz keine Gewinnzahlen, nur den Umsatz (6,03 Milliarden Euro). Das Unternehmen schwimmt jedenfalls im Geld: Die Finanzmittel haben sich seit Ende 2015 auf 604 Millionen Euro fast verdoppelt.

Die Höhe der Gewinnausschüttung dürfte den Hälfte-Eigentümer Mateschitz ebenfalls Luftsprünge vollführen lassen. 129 Millionen Euro stehen ihm diesmal aus dem Jahresgewinn zu – trotz stark gestiegener Marketingausgaben von 577 Millionen Euro (plus 8,9 Prozent). Dazu kommt ein sicherlich erklecklicher Gewinn von den Töchter-Firmen. Für 2017 rechnet der Konzern, der seine Getränke seit jeher von Rauch in Vorarlberg und in der Schweiz abfüllen lässt, mit weiter steigenden Gewinnen. Größtes Wachstum sieht Red Bull in Westeuropa und in den USA.

