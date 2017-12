Rechnungshof kritisiert die zu hohen Gagen bei Gemeinnützigen

WIEN/LINZ. Arbeitsmarktservice hat laut Rechnungshof "erhebliche Mängel" bei seinen kaufmännischen Steuerungsinstrumenten.

Rechnungshof-Präsidentin Margit Kraker Bild: APA

Die Spitzenmanager einiger gemeinnütziger Wohnbaugesellschaften werden zu gut bezahlt, heißt es in einem gestern veröffentlichten Rechnungshofbericht. Unter den beanstandeten Unternehmen ist auch die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft der Stadt Linz (GWG).

Geschäftsführer bzw. Vorstandsmitglieder gemeinnütziger Wohnbaugesellschaften dürfen nicht mehr verdienen als Bundesbeamte in der höchsten Funktionsstufe. Seit 1. März 2016 sind das 144.382 Euro brutto pro Jahr.

Unter anderem bei der GWG hätten "unbestimmte Formulierungen und die Umsetzung in der Praxis" teilweise zu Überschreitungen geführt. Neben der GWG wurden auch die GEDESAG mit Sitz in Krems, die GWSG in Wien und die VOGEWOSI in Dornbirn geprüft.

Vier aktive Geschäftsführer hätten 2015 zu viel verdient, heißt es im RH-Bericht. Manager hätten "höhere Abfertigungen oder Jubiläumsgeld nach Kollektivvertrag, höhere Urlaubsansprüche, automatische Bezugsanpassungen, Bilanzgelder, Tantiemen oder Prämien bezogen, denen keine konkreten Leistungsvereinbarungen zugrunde lagen".

Hermann Kepplinger, Aufsichtsratsvorsitzender der GWG, sagt im OÖN-Gespräch, im Falle der GWG habe es sich dabei "um minimale Sachen, wie etwa Essensmarken", gehandelt. Man habe das aber längst bereinigt.

Zur Sanierung der Lage empfiehlt der Rechnungshof, die im Gesetz verwendeten Begriffe klarer zu definieren. So sollte der Jahresbezug mit allen fixen und variablen Gehaltsbestandteilen in Relation zum Spitzengehalt von Bundesbeamten gesetzt werden.

Neue Struktur für das AMS

Kritik des Rechnungshofes gab es auch am Arbeitsmarktservice (AMS). Dieses habe im Bereich seiner kaufmännischen Steuerungsinstrumente "erhebliche Mängel" aufgewiesen und den Kostenstrukturen sowie der Kostenverantwortung kaum Augenmerk geschenkt. Das AMS entgegnete in seiner Stellungnahme, es habe bereits ein fundiertes adäquates Controllingsystem entwickelt.

Der Rechnungshof hat aber auch gleich grundsätzliche Vorschläge für das AMS gemacht. Ein neuer Rechtsträger für das AMS sollte vom Sozialministerium durch Leistungsvereinbarungen mit der Umsetzung der arbeitsmarktpolitischen Vorgaben beauftragt werden. Dort sollte der Bund eine Stimmenmehrheit haben. Das würde darauf hinauslaufen, dass die Sozialpartner dort nicht mehr das Sagen haben.

Das AMS ist jedoch skeptisch: Ein vollständig ausgegliederter Rechtsträger wäre ein AMS, das auch die Arbeitslosenversicherung und die Arbeitsmarktförderung in eigenem Namen und auf Rechnung des Bundes betreibt statt wie jetzt im übertragenen Wirkungsbereich im Namen und auf Rechnung des Bundes. Eine solche Konstruktion würde einen hohen Rückstellungsbedarf im AMS bedingen und damit eine hohe Kapitalausstattung.

