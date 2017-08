Reaktionen auf Air Berlin-Insolvenz

Nach dem bekanntwerden der Insolvenz von Air Berlin verlangt zum Beispiel der Flughafen Genf Vorauszahlung oder Cash. Der Irische Billigflieger Ryanair kritisiert die Rettungsmaßnahmen.

Die insolvente Niki-Mutter Air Berlin muss am Flughafen in Genf nun für die Verrechnung von Landegebühren eine Vorauszahlung leisten. Davon würden zunächst die anstehenden Gebühren von rund 500 Franken - rund 440 Euro - pro Landung abgezogen, sagte der Flughafensprecher Bertrand Stämpfli am Dienstag in Genf.

Sollte das Geld ausgehen und keine neue Vorauszahlung eintreffen, verlange der Flughafen wie in anderen Insolvenzfällen Bargeld vom Piloten. In dem Fall gehe ein Mitarbeiter nach der Landung der Maschinen sofort zum Cockpit. Entweder kassiere er das Geld in bar sofort beim Piloten oder er begleite den Piloten für eine Zahlung mit der Kreditkarte zum Flughafenterminal, sagte Stämpfli.

Von Air Berlin stünden in den kommenden sieben Tagen 19 Flüge nach Düsseldorf auf dem Programm. Der Flughafen gehe davon aus, dass diese Flüge wie geplant stattfinden.

Ryanair ruft Wettbewerbsbehörden an

Der irische Billigflieger Ryanair geht gegen die Staatshilfe für die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin vor und legt Beschwerde bei den Kartellbehörden ein. Der Insolvenzantrag sei mit dem Ziel arrangiert worden, dass die Deutsche Lufthansa eine schuldenfreie Air Berlin übernehmen könne, erklärte Ryanair am Dienstagabend. Dies verstoße gegen deutsche und EU-Wettbewerbsregeln.

Reisende müssten künftig höhere Preise für Tickets zahlen, warnte Ryanair. Deshalb würden das deutsche Bundeskartellamt und die EU-Kommission aufgefordert, umgehend Schritte zu unternehmen.

Verbraucherschützer verlangen Insolvenzschutz für Kunden

Die Insolvenz der Niki-Mutter Air Berlin gefährdet nach Einschätzung von deutschen Verbraucherschützern vor allem Passagiere, die sich selbst ein Ticket gekauft haben. Wenn die Flüge nicht durchgeführt werden, greife anders als bei Pauschalreisen keine Absicherung, erläuterte die Verbraucherzentrale Bundesverband. "Sie können nur hoffen, dass die Flüge tatsächlich durchgeführt werden", sagte Touristik-Experte Felix Methmann. Der VZBV habe seit Jahren einen Insolvenzschutz für alle Flugreisenden gefordert. "Jetzt rächt sich die Untätigkeit der Bundesregierung und der EU."

Kunden, die eine Pauschalreise oder einen Flug im Reisebüro gebucht haben, seien in der Regel finanziell abgesichert. Sie müssten möglicherweise Verzögerungen beim Rückflug in Kauf nehmen oder sich sogar selbst um eine Verbindung kümmern. Sie erhielten aber von ihren Vertragspartnern ihr Geld zurück.

Selbstbucher mit Schadensersatzansprüchen schauen hingegen nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens voraussichtlich durch die Finger. "Die Ansprüche bestehen zwar weiter, man wird sie aber schlicht nicht durchsetzen können", erläuterte der VZBV-Touristikexperte. Dabei spiele es keine Rolle, ob man einen eigenen Rechtsanwalt beauftrage oder den Weg über Flugrechtsportale wähle.

Die Verbraucherschützer fordern auch eine schnelle und unbürokratische Auszahlung von Entschädigungen für die zahlreichen Flugausfälle der vergangenen Wochen. Ein Insolvenzverwalter dürfe zwar keine neuen Verpflichtungen eingehen, müsse alte Forderungen aber erfüllen. Hierbei sei er aber an die Insolvenzordnung gebunden, die Großgläubigern wie der Etihad Vorrang einräume.

