Razzien bei Bauunternehmen: Verdacht auf Preisabsprachen

Hausdurchsuchungen auch bei Porr und Strabag wegen Preisabsprachen: "Kooperieren mit den Behörden"

Preisabsprachen beim Straßenbau? Bild: Erwin Wodicka

In der heimischen Baubranche ist es zu groß angelegten Razzien gekommen. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat am Donnerstag laut Zeugenaussagen bei 20 namhaften Tiefbauunternehmen bzw. Standorten umfangreiche Hausdurchsuchungen durchgeführt.

Im Mittelpunkt steht der Verdacht auf illegale Preisabsprachen beim Bau von Autobahnen und Landstraßen. Unter anderem geht es um ein Projekt auf der A9. Der mutmaßliche Schaden wird laut Hausdurchsuchungsbefehl auf 100 Millionen Euro geschätzt. Die Razzien sollen von einem ehemaligen Manager eines Erdbauunternehmens ausgelöst worden sein, der ausgepackt hat. Der Baukonzern Porr gab folgende Stellungnahme ab: „Gestern wurden an vier TEERAG-ASDAG und Porr Standorten Hausdurchsuchungen wegen des Vorwurfs rechtswidriger Absprachen durchgeführt.“ Aus der Strabag verlautet: „Es ist richtig, dass in unseren Niederlassungen in Wien und Spittal a. d. Drau am Mittwoch Hausdurchsuchungen stattgefunden haben.“ Über die Vorwürfe berichten „Kurier“ und „Der Standard“ heute online.

