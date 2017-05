Razzia auch bei Swietelsky und Habau

LINZ/WIEN. Die jüngsten Hausdurchsuchungen in der Baubranche wegen mutmaßlicher Preisabsprachen betreffen auch die oberösterreichischen Konzerne Swietelsky und Habau. Beide zeigen sich kooperativ. Dem Vernehmen nach dürfte die Großrazzia der Justiz nächste Woche bei kleineren Firmen weitergehen.

Rund 20 Unternehmen sollen sich öffentliche Aufträge im Straßenbau aufgeteilt haben. Bild: Wodicka

Bei rund 20 Bauunternehmen beziehungsweise Konzernstandorten hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) am Mittwoch und Donnerstag Hausdurchsuchungen durchgeführt. Wie berichtet, steht der Verdacht illegaler Preisabsprachen bei Tiefbauprojekten im Raum.

Neben Strabag und Porr sind auch die beiden größten oberösterreichischen Unternehmen betroffen - Swietelsky und Habau. Es habe in der Zentrale in Linz eine Durchsuchung gegeben, bestätigt Swietelsky-Geschäftsführer Karl Weidlinger. Man prüfe auch intern und sei gegenüber den Behörden „kooperativ“. Die Ermittlungen seien erst ganz am Anfang. „Wenn es Unregelmäßigkeiten gegeben haben sollte, dann kann das nur in lokalen Einheiten der Firmengruppe gewesen sein.“

Dem Vernehmen nach prüfen die Justiz und die Bundeswettbewerbsbehörde mutmaßliche Preisabsprachen bei einer ganzen Reihe von Tiefbauprojekten, etwa auf der Pyhrnautobahn, der Südautobahn und der Koralm-Bahnstrecke.

Bei Habau habe es Hausdurchsuchungen an drei Standorten gegeben, sagt Firmensprecherin Toril Fosen: „Wir können die Vorwürfe nicht nachvollziehen.“ Man sei an einer lückenlosen Aufklärung interessiert und kooperiere in vollem Umfang. Dem Vernehmen nach waren bei Habau die Konzernzentrale in Perg und die zentralen der Tochterfirmen Held & Francke in Linz sowie Östu-Stettin in Leoben Ziel der Ermittler.

Die Bauunternehmen sollen von 2008 bis 2014 untereinander abgesprochene Scheinangebote gelegt haben. Somit wäre schon vorher klar gewesen, wer einen gewissen Auftrag bekommt. Jene Firma, die nicht zum Zug kam, soll von derjenigen, die den Auftrag erhielt, eine Abschlagszahlung bekommen haben. Der mutmaßliche Schaden könnte rund 100 Millionen Euro betragen. Es gilt für alle Firmen die Unschuldsvermutung.

Ex-Manager aus Kärnten packte aus

Die Untersuchungen sollen von einem ehemaligen Manager eines Erdbauunternehmens ausgelöst worden sein, der angeblich ausgepackt hat, heißt es. OÖN-Informationen zufolge handelt es sich dabei um die Kärntner Firma Kostmann. Wie viel letztlich von den Vorwürfen übrig bleiben wird, trauen sich Beobachter nicht abzuschätzen.

Die Hausdurchsuchungen laufen heute weiter. Zu hören ist, dass es auch nächste Woche noch welche geben soll - bei kleineren Firmen. Von der Anklagebehörde und der BWB gab es heute aber aus ermittlungstaktischen Gründen kaum Informationen.

Verkehrsminister Jörg Leichtfried spricht im Zusammenhang mit den Ermittlungen wegen angeblicher Preisabsprachen bei öffentlichen Aufträgen von "massiven Vorwürfen, die im Raum stehen. Alle Fakten müssen jetzt auf den Tisch. Wir müssen solchen Methoden einen Riegel vorschieben", sagte der Politiker, der einen möglichen Betrug an den Steuerzahlern sieht.

Mehr zum Thema