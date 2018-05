Raiffeisen Oberösterreich übernimmt Onlinehändler e-tec

LINZ. Die Raiffeisengruppe Oberösterreich hat 55 Prozent am Timelkamer Online-Elektronik-Händler e-tec electronik GmbH übernommen. Damit soll mittelfristig eine geordnete Unternehmensnachfolge sichergestellt werden.

Bert Kuhn (57), der das Unternehmen vor 20 Jahren gegründet hat, zieht sich langsam zurück, wird dem Unternehmen aber noch 80 Tage im Jahr beratend zur Verfügung stehen. „Wir wollten, dass bei e-tec die Nachfolge so verläuft, dass das Unternehmen oberösterreichisch bleibt und auf gesunden Beinen weiter wachsen kann“, sagt der Generaldirektor der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich, Heinrich Schaller, im Gespräch mit den OÖNachrichten.

e-tec hat seinen Sitz in Timelkam und setzte mit rund 100 Mitarbeitern zuletzt 76,3 Millionen Euro um. Betrieben wird ein Online-Shop für EDV- und Heimelektronik. Daneben gibt es 19 Standorte, an denen Kunden beraten werden. e-tec hat 2014 auch den ins Strudeln geratenen Konkurrenten DiTech Electronic übernommen und in Deutschland die allestechnik electronic GmbH etabliert.

Die Invest AG und die Raiffeisen KMU Beteiligungs AG übernehmen miteinander 55 Prozent, Bert Kuhn behält 25 Prozent. Seine Co-Geschäftsführer Franz Xaver Astegger und Marco Krankl übernehmen je zehn Prozent. Sie können in ein paar Jahren wieder die Mehrheit erweben. „Wir verfolgen bei e-tec keine strategischen Interessen, sondern wollen sicherstellen, dass das Unternehmen eigentümergeführt und geordnet weiterwachsen kann“, sagt RLB- Beteiligungs-Vorstand Reinhard Schwendtbauer. (dm)

