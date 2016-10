Raiffeisen-Fusion ist fix, Chef-Frage bleibt offen

WIEN. Der Bedarf an weiteren Reformen auf allen Ebenen des Sektors bleibt bestehen.

RZB-Generaldirektor Walter Rothensteiner und RBI-Vorstandsvorsitzender Karl Sevelda. Bild: APA

Die Fusion der beiden Banken an der Spitze des Raiffeisen-Sektors, Raiffeisen Zentralbank (RZB) und ihrer Osteuropa-Tochter Raiffeisen Bank International (RBI), ist jetzt fix. Gestern präsentierten die beiden Chefs, Walter Rothensteiner (RZB) und Karl Sevelda (RBI), die neue Struktur.

Die Frage, wer das neue Institut führen wird, blieb hingegen offen. Als Favorit gilt nach wie vor der derzeitige Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich (RLB OÖ), Heinrich Schaller. Die wird künftig drittgrößter Einzelaktionär des neuen Spitzeninstituts sein. Ihr Anteil wird zwischen 9,4 und 9,6 Prozent betragen. Der Streubesitz soll von 39,2 auf 34,6 bis 35,7 Prozent sinken. Die Bewertungen stehen noch nicht endgültig fest.

Kapitalstärkung als Ziel

Wichtigste Ziele der Fusion: eine Stärkung der Eigenkapitalbasis an der Spitze des Sektors und mehr Transparenz. Dass die Fusion wohl nicht die letzte Veränderung im Raiffeisen-Bankensektor gewesen ist, stellten beide Generaldirektoren nicht in Abrede. Unmittelbar stehe aber kein weiterer Zusammenschluss bevor, sagte RZB-Chef Rothensteiner. Es gebe zwar solche Spekulationen und auch Gedankenspiele zu einer großen Konsolidierung. Die aktuelle Fusion sei aber die einzige, die derzeit konkret geprüft werde. "Fakt ist auch, dass der Sektor enger zusammenrücken wird", so Rothensteiner.

Dabei gehe es insbesondere um Kooperationen und Aufgabenteilung, denn "nicht jeder muss alles machen" und es müsse nicht alles in Wien gemacht werden. Auch wenn es konkret nichts zu verkünden gebe, "alle Landesbanken wissen, dass das Kosten- und Kapitalthema da ist". Der Kunde in der einzelnen Raiffeisenbank werde wohl kaum etwas von der Fun merken, ergänzte der RBI-Chef, Karl Sevelda.

Die Fusion von RZB und RBI selbst werde nur geringe Synergieeffekte auslösen, sagte Rothensteiner. Denn die RZB habe nur 220 Mitarbeiter, von denen geschätzte 140 schon jetzt für die RBI arbeiten. Die RBI wiederum hat 54.000 Mitarbeiter.

